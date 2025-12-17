Omar Mejía, rector de la U.T. fue exaltado por su gestión y aporte a la educación del Tolima

Tolima

En un acto solemne que congregó a profesores, estudiantes, familiares, amigos, funcionarios, representantes de instituciones y autoridades del orden local y departamental, el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, fue reconocido por su gestión al frente de la institución, así como por su trayectoria académica y su compromiso con la educación pública.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la intervención del magistrado Ricardo Bastidas, coordinador de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, y presidente del Tribunal Superior de Ibagué, quien señaló que hacer presencia en este reconocimiento constituía, ante todo, “un acto de justicia”.

En su discurso, el magistrado Bastidas destacó que en la trayectoria intelectual y administrativa del doctor Mejía Patiño confluyen, con coherencia y solidez, el rigor académico, la vocación pública y un profundo compromiso ético con la educación superior. Resaltó su formación como abogado de la Universidad Externado de Colombia, su título de Doctor en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha de España y su papel como fundador del programa de Derecho de la Universidad del Tolima, subrayando que se trata de “una vida entera consagrada a la construcción del conocimiento jurídico y al fortalecimiento institucional”.

El magistrado enfatizó que, bajo su rectoría, la Universidad del Tolima consolidó procesos de modernización, expansión académica, fortalecimiento de la investigación científica y apertura social, posicionándose como una de las instituciones de educación superior más importantes del centro del país. Asimismo, resaltó que su gestión ha estado marcada por la prudencia, la transparencia y la responsabilidad pública, dejando una huella profunda en la comunidad universitaria y en la sociedad tolimense.

Desde la academia y el ejercicio profesional, la Academia Colombiana de Jurisprudencia reconoció también el vínculo estrecho que el rector ha sostenido con la justicia, a través de la formación de generaciones de abogados con excelencia profesional, sentido humanista y respeto por el Estado social de derecho, contribuyendo de manera decisiva a la calidad institucional del departamento.

Durante el acto, Omar Mejía Patiño expresó su profundo agradecimiento por los reconocimientos recibidos, y fue enfático en señalar que no los asume a título personal, sino como el resultado de un logro colectivo. “Han sido el respaldo, la confianza y el cuidado de cada una de las personas que me han acompañado los que nos permitieron trabajar todos estos años por este proyecto universitario y tener la tranquilidad de haber obrado siempre con rectitud”, afirmó.

Finalmente, el rector agradeció a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto-, a la Misión de Observación Electoral (MOE), al Grupo Empresarial del Tolima, a la Mesa de Innovación y Tecnología del Tolima, al Concejo Municipal de Ibagué, a la Asamblea Departamental, a la Gobernación del Tolima y al Tribunal Superior de Ibagué, por sumarse a este reconocimiento, que exalta no solo una gestión, sino una manera de entender la universidad como un proyecto colectivo al servicio de la región y del país.