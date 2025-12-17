Miércoles 17 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Mucha atención porque habrá cierre del aeropuerto el edén de Armenia debido a simulacro de accidente

Precisamente este miércoles 17 de diciembre se realizará un simulacro de accidente aéreo en el horario comprendido entre las 08:00 a. m., y las 11:00 a. m.

La Aeronáutica Civil junto a la gerencia del Aeropuerto Internacional El Edén, y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades territoriales y de socorro informó que con el objetivo de garantizar la integridad del simulacro y la seguridad de todos los participantes y la infraestructura han emitido la comunicación correspondiente para establecer el cierre total de las operaciones aéreas en la terminal aérea de la ciudad durante dicho intervalo de tiempo.

Por lo tanto, enfatizaron que no habrá operaciones de aterrizaje ni de despegue en el horario antes mencionado.

En el comunicado también resaltaron que este ejercicio es fundamental para evaluar la capacidad de respuesta y la articulación de las instituciones ante una emergencia de alta complejidad.

Desde la aeronáutica mencionaron que las aerolíneas que tienen programación de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Edén como Avianca, LATAM, Wingo y Spirit Airlines, han sido debidamente notificadas sobre el cierre temporal, por lo que recomendaron a sus pasajeros verificar itinerarios con antelación.

El director de la oficina municipal de gestión de riesgo de Armenia, Javier Vélez indicó que desde la Omgerd en asocio con las instituciones de socorro y de seguridad, aeronáutica vienen realizando todos los procesos de planeación. Fue claro que se establecen las medidas de seguridad para evitar cualquier inconveniente que pueda generarse en el marco del cierre y dijo que desde las 6 de la mañana estarán preparados para realizar el simulacro correspondiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Centrales obreras en el Quindío no consideran viable que se genere una concertación para el salario mínimo y lamentaron la ausencia de Fenalco en la mesa

Uno de los temas más relevantes para fin de año sin duda es la concertación del salario mínimo para el año 2026 y la mesa que se establece entre empresarios y sindicatos donde no han logrado llegar a un acuerdo.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT Hugo León Echeverry dijo que son altas las expectativas, aunque reconoció que los acercamientos para entablar acuerdos no es nada fácil.

Resaltó que las distancias son grandes ya que las centrales obreras realizaron una petición conjunta del 16% y los empresarios del 7.21%. Advirtió que el termino ya se cumplió y el gobierno nacional hará otro intento terminando esta semana o empezando la otra, sin embargo, fue claro que no considera viable que llegue a un acuerdo sobre todo con la ausencia de Fenalco que es un gremio muy importante.

Enfatizó que todo apunta a que el salario mínimo será por decreto establecido por el Gobierno Nacional debido a las grandes distancias que existen entre los trabajadores y los empresarios.

Ve muy difícil que Fenalco se una a la mesa porque no hay voluntad clara del gremio y las distancias siguen siendo muy grandes por eso es complejo el panorama para la concertación por lo que esperan un aumento significativo establecido por el gobierno nacional.

Si se acogiera la solicitud de los trabajadores de aplicar un aumento del 16% tanto al salario base como al auxilio de transporte, el ingreso mensual legal se aproximaba a los dos millones de pesos. Actualmente, el salario mínimo (incluyendo el auxilio) se sitúa en $1.623.500.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trabajadoras de primera infancia expresan su rechazo a cambios contractuales en el ICBF Quindío

Una jornada de protestas se vivió este martes 16 de diciembre en la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Quindío (ICBF), donde madres comunitarias, padres de familia, trabajadoras de primera infancia se movilizaron para manifestar su rechazo a los cambios anunciados en el modelo de contratación.

Las manifestantes expresaron su preocupación por la incertidumbre laboral que, aseguran, se viene generando de cara al próximo año, al no existir claridad sobre las condiciones contractuales, los ingresos y la continuidad de los programas de atención integral a la niñez en el departamento.

Una de las trabajadoras, denunció que a finales del mes de noviembre fueron informadas sobre un proceso de postulación para vincularse directamente al programa HCBS bajo la modalidad de prestación de servicios, situación que ha generado inquietud por la falta de garantías laborales, la estabilidad salarial y la posible pérdida de beneficios como la afiliación a la caja de compensación familiar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

12 privados de la libertad de la cárcel en Armenia realizaron un pesebre artesanal como símbolo de resocialización en el marco de la temporada de navidad

Con el inicio de las novenas se llevó a cabo una importante actividad relacionada con la instalación de un pesebre artesanal elaborado por los privados de la libertad en una iniciativa impulsada por parte de la administración judicial, la cárcel San Bernardo de Armenia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Inicialmente, el director de la cárcel San Bernardo de la capital quindiana, Jorge Osorio exaltó lo significativo del proceso donde cuatro de los 12 privados de la libertad participaron de la instalación en la sede del palacio de justicia de la ciudad. Sostuvo que con el apoyo del Sena los internos establecieron el proceso para materializar el proyecto donde aspiran impactar de manera positiva en la sociedad recuperando la imagen de estas personas.

Enfatizó que la actividad se torna más significativa por la época de navidad donde los privados sienten nostalgia al no estar con sus seres queridos.

Explicó que estas personas tienen beneficio de descuento de pena por actividad laboral como está establecido en la ley donde son tres días de trabajo y les conceden dos de redención.

Asimismo, el director seccional de administración judicial en el departamento Jesús Eduardo Martínez dijo que todo empezó dentro de un comité interinstitucional donde el director del establecimiento carcelario accedió a la actividad de resocialización.

Dialogamos precisamente con los privados de la libertad que hicieron parte del proceso, Carlos Carvajal se mostró emocionado al ser parte de esta actividad porque considera es aportar un granito de arena a la resocialización. Resaltó que en la elaboración del pesebre dispusieron de 15 días donde cortaron con láser las láminas que harían parte del pesebre.

Afirmó que el mismo director les propuso participar del programa por lo que sin dudarlo se sumó a la iniciativa de la que se siente muy orgulloso debido a que es reparar un poco el daño que realizaron en su pasado.

Destacó que se encuentra pagando una pena de más de 15 años por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio y considera es muy importante participar en este tipo de actividades porque permite la integración entre compañeros y directivas.

Por último, Aladín Ramírez que es otro de los privados de la libertad que participó de la elaboración del pesebre dijo que es muy gratificante todo el proceso. Reconoció que lleva en la cárcel siete años por lo que considera fue un error que cometió, sin embargo, dijo que se arrepiente de esa situación porque quien más sufre es la familia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el transcurso del año 211 familias de las zonas rurales de Calarcá recibieron huertas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario.

De acuerdo con Leonardo Martínez, contratista de la Alcaldía y Tecnólogo en Producción Agropecuaria, el impacto se logró en las 37 veredas del municipio buscando seguridad alimentaria para los productores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante esta temporada decembrina, el manejo de las basuras se convierte en uno de los principales retos para la ciudad, debido al aumento del comercio, la llegada de visitantes y la realización de eventos y actividades propias de la Navidad.

Frente a este panorama, la Empresa de Aseo de Armenia (EPA) ha intensificado sus labores, especialmente en el cubrimiento de eventos organizados por la administración municipal, garantizando el aseo antes y después de verbenas, actividades culturales y jornadas masivas.

Así lo explicó la subgerente de Aseo de la EPA, Laura Fernanda Suárez, quien detalló a Caracol Radio las acciones que se vienen implementando durante este mes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia dos hombres fueron capturados en flagrancia por hechos aislados de homicidio

En una respuesta inmediata de las autoridades se logró la captura de los presuntos responsables de dos hechos de criminalidad registrados en las últimas horas en la capital quindiana.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que un primer caso se presentó la tarde del lunes 15 de diciembre en zona céntrica de la ciudad donde se generó la agresión en medio de una riña con arma blanca entre dos personas al parecer por el hurto de un dinero y dosis de estupefacientes.

Explicó que fue herido mortalmente un hombre al parecer en condición de calle que, de acuerdo con las investigaciones, la víctima llega a la residencia del agresor donde tienen la discusión generando el fatal hecho.

Manifestó que la persona responsable del homicidio intentó huir por los tejados de las residencias aledañas del sector, sin embargo, con el plan operativo dispuesto en el marco de la navidad logran la respectiva captura.

Fue claro que un dato relevante está relacionado con que la persona capturada registra antecedentes judiciales por delitos como homicidio, acceso carnal abusivo, lesiones personales, hurto calificado y agravado, porte de estupefacientes y hace un mes había salido de la cárcel.

Asimismo, dio a conocer que el otro hecho se registró en la madrugada del martes 16 de diciembre donde al interior de un establecimiento abierto al público se generó una riña resultando lesionado un hombre de 29 años de edad con arma cortopunzante, quien es trasladado a la Clínica La Sagrada Familia y fallece horas después a causa de las heridas.

También dijo que el presunto agresor fue capturado debido a la rápida intervención de los uniformados y encuentran el arma blanca el cual fue utilizado en el altercado mortal. En ese mismo sentido, destacó que el capturado también registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y hurto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío impulsan el llamado a los morosos del impuesto vehicular para que accedan a acuerdos de pago y se pongan al día

La estrategia se denomina ‘Que esta navidad no te sorprenda con deudas’ y busca incentivar a los ciudadanos a ponerse al día con el impuesto vehicular.

El director tributario de la secretaría de Hacienda del departamento, Mauricio Olarte aclaró que el impuesto tiene unas fechas de vencimiento y después de estas empiezan los intereses de mora.

Envío un llamado a los contribuyentes porque hay personas que venden los vehículos y no hace el traspaso lo que genera que cada año aumente el impuesto vehicular.

Agregó que de acuerdo con lo tenían presupuestado a corte de noviembre el recaudo iba en el 94% lo que es muy importante sin contar el recaudo de diciembre.

Los horarios de atención en la secretaría de hacienda son de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia da un paso significativo en la atención en salud con la puesta en marcha de un espacio exclusivo para la identificación temprana de signos y síntomas relacionados con patología oncológica en niños, niñas y adolescentes, ubicado en el Hospital del Sur.

Esta iniciativa nace desde la Empresa Social del Estado de Armenia, Redsalud E.S.E, con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer infantil y adolescente.

El nuevo Consultorio Dorado, llamado “Emiliano”, se convierte en un referente en la ciudad, posicionando a la institución como el único hospital del departamento del Quindío en contar con un espacio experto en la identificación temprana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La selección Colombia de bádminton obtuvo la medalla de bronce en el Suramericano de Mayores, disputado en Bucaramanga, con la participación de Nicolás Morales, quien integró el equipo nacional en la competencia por equipos y contó con el respaldo de Indeportes Quindío. El certamen reunió a delegaciones de Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. En ese contexto, Morales fue parte del grupo que aseguró el tercer lugar del torneo, resultado que se suma al proceso de consolidación del combinado nacional en la categoría Mayores.

En la modalidad individual, el deportista avanzó hasta los cuartos de final, instancia en la que fue superado en el tercer set por un representante de Brasil. La actuación tuvo un valor adicional, al tratarse del primer año del quindiano en la categoría Mayores.

Finalizado el Suramericano, el integrante de la selección Colombia cerró su calendario competitivo de 2025 e iniciará un periodo de descanso y recuperación, con la proyección puesta en los compromisos de la temporada 2026.