Mejores días para cortarse el pelo en diciembre 2025 y que crezca rápido y abundante

El calendario lunar es un sistema en el que las personas miden el tiempo basado en los ciclos de la Luna. Incluso, algunos basan su cuidado del cabello conforme a este satélite, ya que tanto como lavado y el corte durante determinado tiempo permite el crecimiento de manera rápida y sana.

Para el mes de diciembre, la Luna llena o Luna fría se convertirá en la tercera y última superluna del año, aunque esta seguirá una cuarta parte en enero de 2026.

Por otro lado, la Luna nueva que se presentará el 20 de diciembre y producirá una fuerte carga simbólica que que trae el solsticio del día.

Calendario lunar diciembre 2025

Luna llena: viernes 5 de diciembre.

viernes 5 de diciembre. Cuarto menguante: jueves 11 de diciembre.

jueves 11 de diciembre. Luna nueva: sábado 20 de diciembre.

sábado 20 de diciembre. Cuarto creciente: sábado 27 de diciembre.

Calendario lunar diciembre 2025 para cortarse el cabello

Mejores días para cortarse el pelo en diciembre y crezca rápido

Elegir el día óptimo para cortarse el pelo siguiendo el calendario lunar es una de las tradiciones que miles de personas realizan. De acuerdo con este sistema, los mejores días se llaman el ‘periodo hoja’ en el que cortarse el pelo durante este tiempo estimula el crecimiento más rápido y saludable de las fibras capilares.

Sábado 27 de diciembre: desde las 4:00 p.m.

desde las 4:00 p.m. Domingo 28 de diciembre: todo el día

todo el día Lunes 29 de diciembre: por la mañana gasta medio día.

Mejores días para que el cabello crezca fuerte en diciembre 2025

Si lo que está buscando es cortarse el pelo y buscar potenciarlo para que crezca más fuerte, debe elegir la temporada de ‘periodo raíz’. Este es un periodo en el que la Luna se encuentra a la altura de algunas constelaciones y la energía se concentra en las raíces, por lo que si decide cortarse el cabello durante este tiempo, crecerá fortalecido:

Viernes 12 de diciembre: desde las 5:00 a.m.

desde las 5:00 a.m. Sábado 13 de diciembre: todo el día

todo el día Domingo 14 de diciembre: todo el día

todo el día Lunes 15 de diciembre: todo el día

Qué efectos tiene la luna en los seres vivos según la ciencia

Más allá de los mitos y creencias, se ha descubierto que distintos detalles bioquímicos influyen en los ciclos naturales del cuerpo humano a nivel celular, incluyendo en la calidad del sueño. Incluso, para algunas mujeres, el ciclo menstrual puede sincronizase con las fases de la luna.

En los animales y la vegetación, también genera un cambio dentro de su comportamiento, pues existen algunos animales que muerden con más frecuencia en la fase de Luna llena, determinando esto su comportamiento.