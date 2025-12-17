La ONU pide desescalar tensiones a EE.UU. y Venezuela: llamada entre Guterres y Maduro

La ONU alentó a EE.UU. y Venezuela al “diálogo” y les ofreció sus “buenos oficios”. Foto: Getty Images.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quiere evitar una “mayor escalada” en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, en medio del bloqueo a los buques petroleros venezolanos que ordenó el presidente Donald Trump, que le da otro plano al despliegue militar en aguas internacionales del Caribe.

Así lo aseguró uno de sus portavoces, Farhan Haq, en una rueda de prensa en la que dijo que Guterres “está centrado en evitar una mayor escalada” e hizo “un llamado a la moderación y a la inmediata distensión de la situación”.

A propósito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario Guterres para alertarlo sobre la “escalada de amenazas” de Estados Unidos contra el país suramericano y “sus graves implicaciones para la paz regional”.

Según un comunicado del Gobierno de Venezuela emitido este miércoles, 17 de diciembre, Maduro calificó las declaraciones de Trump sobre el petróleo y el despliegue aeronaval en el Caribe como “expresiones de abierto carácter colonial”.

Asimismo, el líder chavista criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien señaló que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como “el mayor robo” de la historia estadounidense la nacionalización de ese sector, en 1976, por parte de Caracas.

“El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, señala el comunicado de Venezuela.

¿Qué dijo Guterres durante la llamada con Maduro?

Por su parte, Guterres reafirmó su “compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, según el comunicado.

El secretario general de la ONU destacó la necesidad de “evitar cualquier escalada o confrontación” y advirtió que un conflicto armado en la región “carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe”, añadió el texto.

“El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias”, concluye el comunicado.

Además, el texto menciona que el mandatario venezolano expuso el “asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares”.

Maduro calificó otras acciones como parte de una “diplomacia de la barbarie” que es “ajena a la convivencia internacional” y reiteró la voluntad de Venezuela de “defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz”.