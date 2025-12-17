Histórico golpe al narcotráfico en el Huila, más de 28 toneladas de droga incautadas en 2025

Neiva

La Policía Nacional informó a la comunidad del departamento del Huila que, durante lo corrido del año 2025, se alcanzó un resultado histórico en la lucha contra el narcotráfico. A través de controles estratégicos, labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, se logró la incautación de más de 28 toneladas de estupefacientes. Estas acciones permitieron afectar de manera contundente las estructuras dedicadas a este delito.

Según Carlos Téllez, comandante de policía Huila, comento que “en el balance operativo se destaca la incautación de 26.383 kilogramos de marihuana, 1.679 kilogramos de base de coca y sus derivados, así como más de 220 pastillas de drogas sintéticas. Con estos resultados se evitó que más de 25 millones de dosis llegaran a las calles del país. El valor estimado de la droga incautada supera los 18.300 millones de pesos”.

De igual manera, las autoridades adelantaron siete operaciones investigativas de alto impacto e intervinieron 115 puntos de expendio en diferentes municipios del Huila. En el marco de estas acciones se logró la captura de 729 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Estas cifras reflejan el alcance de los operativos y el trabajo sostenido en el territorio.

La Policía Nacional resaltó el compromiso y profesionalismo de sus hombres y mujeres, así como el trabajo articulado con la comunidad, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y las autoridades locales. Finalmente, reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones contra el narcotráfico, con el objetivo de garantizar territorios más seguros y una mejor calidad de vida para todos los huilenses.