Gobernación prohibió por decreto la circulación de maquinaria amarilla en vías del Tolima

Tolima

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, expidió un decreto que restringe de manera transitoria la movilidad de maquinaria amarilla, industrial y de construcción en las vías secundarias y terciarias del departamento.

La medida regirá hasta las 6:00 de la mañana del 16 de enero de 2026. Según la entidad, responde al incremento del flujo vehicular y a las recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado, con el fin de prevenir riesgos y posibles alteraciones del orden público.

Se exceptúan de la restricción las situaciones de emergencia, la atención de desastres, las labores misionales de entidades públicas y las movilizaciones ordenadas por autoridades judiciales o de control, en cumplimiento de la normativa del Ministerio de Transporte.

Las autoridades de tránsito departamentales, municipales y la Policía serán las encargadas de supervisar el cumplimiento del Decreto 0879 del 16 de diciembre de 2025.

“El Gobierno departamental invita a la ciudadanía y a los propietarios de maquinaria a acatar esta medida preventiva, orientada a proteger la vida y garantizar una movilidad segura durante las festividades”, indicó la entidad.

La medida se conoce tras el preocupante aumento de la minería ilegal, especialmente en el sur del Tolima, lo que ha generado inconformismo entre algunos sectores por la gran cantidad de maquinaria pesada que ingresa a los municipios para ser utilizada en estas actividades ilícitas.