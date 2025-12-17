Gobernación de Cundinamarca destina más de $1.000 millones de pesos a víctimas del conflicto armado

Cundinamarca

Durante la tercera sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional, se socializó la ruta de los procesos de retorno y reubicación de las víctimas del departamento de Cundinamarca, y se presentó el informe de seguimiento a los fallos de restitución de tierras y al Plan Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , aprovechó la oportunidad y la presencia de los mandatarios locales en el evento para enviar un mensaje.

“Este es el escenario para que los alcaldes y alcaldesas nos transmitan sus preocupaciones sobre factores de seguridad, que puedan perjudicar los retornos y reubicaciones de población víctima del conflicto armado , especialmente en casos en los cuales cundinamarqueses quieren retornar a los territorios que tuvieron que dejar en época de violencia”, afirmó el gobernador.

Para el desarrollo de estos procesos, la Gobernación de Cundinamarca realizó una inversión de $1.724.738.500 de pesos, para las víctimas residentes en el territorio y que participan en las diferentes convocatorias institucionales, lideradas por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca.

En el departamento, según la Red Nacional de Información, se registran 211.656 víctimas declaradas, cifra que refuerza la importancia de una acción institucional articulada y sostenida.