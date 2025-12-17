Gestión del Riesgo activó seguimiento tras afectación del Canal del Dique en bahía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), activó el Comité Distrital de Conocimiento del Riesgo ante la emergencia registrada en el Canal del Dique, en articulación con la Gobernación de Bolívar, Cardique, Cormagdalena, la Secretaría de Infraestructura, DIMAR y demás entidades competentes.

La activación se realizó en el territorio, donde se llevó a cabo una visita técnica con el propósito de trazar una ruta de trabajo inmediata para atender la emergencia ocasionada por el boquete presentado en la lengüeta derecha del Canal del Dique, el cual ha generado el ingreso acelerado de sedimentos a la Bahía de Cartagena.