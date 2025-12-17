Fenalco Antioquia promoverá el empleo a jóvenes “Parceros” en el Servicio Automotriz

Medellín

El Programa Parceros de la alcaldía de Medellín firmó un acuerdo de entendimiento con Fenalco Antioquia para impulsar la empleabilidad de los jóvenes vinculados a esta iniciativa que permitirá a esta población recibir procesos de formación en empresas del sector del Servicio Automotriz de Medellín.

La alianza permitirá que los jóvenes del Programa Parceros puedan recibir formación técnica, práctica y ocupacional, además de pasantías, teniendo así una posibilidad real de acceso a la vida laboral en estas empresas aliadas.

“Somos seis servitecas de Medellín que queremos vincularnos al programa de parceros porque queremos dar un granito de arena para la sociedad, queremos aportar a que estas personas que quieren salir adelante puedan salir adelante con la ayuda nuestra. Ellos lo que necesitan es alguien que los empuje y de ahí en adelante ya pueden salir adelante”, manifestó Carolina Mejía, empresaria afiliada a Fenalco Antioquia.

Mientras que el Programa Parceros hará su aporte con la postulación de los perfiles acordes al requerimiento de la empresa, acompañamiento psicosocial y la articulación de procesos formativos complementarios.

“El programa necesita quienes lo apoyen y la alianza entre Parceros y Fenalco es algo muy importante para que todos los parceros tengamos oportunidad no solamente de aprender cosas nuevas, sino también de empleo y que nuestras familias tengan estabilidad, por decirlo así. Entonces, superbién que nos estén apoyando y que crean en el talento de los parceros”, agregó Leidy Johana Loaiza, integrante del programa Parceros.

Los integrantes de este programa podrían tener una estabilidad laboral que mejora su calidad de vida y la de sus familias.