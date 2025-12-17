El Pulso del Fútbol, 17 de diciembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Junior es justo campeón? 40:15 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la asistencia de los hinchas del Tolima a la derrota en la final de vuelta de la liga colombiana ante Junior. Steven dijo: “Un resultado a usted como hincha no lo puede condicionar para no ir al estadio. Una hincha del Medellín dijo: ‘es que mi mamá deja de ser mi mamá cuando se muere’. No se puede abandonar al equipo”. Sobre el tema César agregó: “A mí me hubiera gustado mucho ver el estadio lleno, pero la verdad es que el resultado del partido de ida había sido muy abultado y eso influyó”.

