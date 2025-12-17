El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 17 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la estrella número once del Junior de Barranquilla.

Juan Cedeño

¿Junior es justo campeón?

40:15

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la asistencia de los hinchas del Tolima a la derrota en la final de vuelta de la liga colombiana ante Junior. Steven dijo: “Un resultado a usted como hincha no lo puede condicionar para no ir al estadio. Una hincha del Medellín dijo: ‘es que mi mamá deja de ser mi mamá cuando se muere’. No se puede abandonar al equipo”. Sobre el tema César agregó: “A mí me hubiera gustado mucho ver el estadio lleno, pero la verdad es que el resultado del partido de ida había sido muy abultado y eso influyó”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

