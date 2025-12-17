“El orden público sigue deteriorándose en Colombia”: gobernadora del Tolima

Tolima

Tras la toma guerrillera cometida por las disidencias de las Farc el 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, Cauca, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada por lo que considera un deterioro del orden público en el país.

La mandataria tolimense se pronunció a propósito de la alerta que ella lanzó días atrás en Caracol Radio sobre los posibles hostigamientos que las disidencias de las Farc planean contra estaciones de Policía en el Tolima.

“Es lamentable cómo la situación de terrorismo y de orden público sigue deteriorándose en Colombia. Ojalá el horror sucedido en Buenos Aires, Cauca (hecho que no ocurría desde hace 14 años), no pase en Bilbao, Gaitania, Herrera y/o El Limón de mi Tolima”, escribió Matiz en su cuenta personal de X.

En ese sentido, la gobernadora pidió una vez más respaldo al Gobierno del presidente Gustavo Petro para evitar que se repita lo ocurrido el pasado 7 de diciembre en el corregimiento El Limón de Chaparral, donde las disidencias atacaron con ráfagas de fusil a la estación de Policía.

“Tenemos amenazas e información, por lo cual requerimos contundencia y apoyo del Gobierno Nacional para enfrentar esta situación. Nuestro respaldo es total y firme a las Fuerzas Armadas para la protección de la seguridad y la tranquilidad del territorio”, remarcó la gobernadora.

Pese a la aparición de un artefacto alusivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía Flandes–El Espinal, las autoridades descartaron que se haya trasladado al Tolima el paro armado que este grupo guerrillero adelanta en otras regiones del país.