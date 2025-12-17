El Consejo de Control Ético de Cambio Radical investigará a un concejal por doble militancia
Cambio Radical abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Túquerres (Nariño), David Arturo Ruano Leyton, por presunta doble militancia.
El Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical abrió investigación disciplinaria en contra del concejal del municipio de Túquerres, Nariño, David Arturo Ruano Leyton, a raíz de una queja radicada por presunta doble militancia.
El concejal habría acompañado al candidato al Senado por el Partido Verde, Eduardo Enríquez Caicedo, durante el lanzamiento de su campaña, realizado el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Pasto (Nariño).
Adicionalmente, se señala que el investigado habría difundido a través de su estado de WhatsApp invitaciones a votar por dicho candidato.
¿Qué medidas se tomaron en su contra?
El Consejo de Control Ético, decretó medida cautelar, consistente en la suspensión provisional del derecho al voto, por un término de tres meses, mientras avanza el trámite de la investigación disciplinaria.
¿Qué es hacer doble militancia?
Hacer doble militancia es afiliarse o apoyar simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos diferentes, lo cual está prohibido en Colombia y puede ser una causal de pérdida de la curul para congresistas o cargos públicos, sancionando la deslealtad política y fortaleciendo la disciplina partidista.
Esta prohibición aplica a ciudadanos y, más estrictamente, a quienes ocupan cargos públicos, quienes deben renunciar a su curul con tiempo para aspirar por otra colectividad, o no pueden hacerlo.