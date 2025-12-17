Ecopetrol fortalece el campo en Bolívar con proyectos de agricultura sostenible

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria en Cartagena mediante el uso de tecnologías sostenibles, Ecopetrol impulsó un sistema de cultivos hidropónicos con una comunidad de 60 adultos mayores del corregimiento de Pasacaballos, ubicado en la zona de influencia de la refinería de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como resultado, se creó un sistema con capacidad para 120 plantas, destinadas tanto al autoconsumo como a la comercialización, que contribuye al fortalecimiento de la economía local de esta comunidad cartagenera y su autonomía alimentaria.

“Gracias a este proceso de formación, los adultos mayores de nuestro centro de vida accedieron a conocimientos que pondrán en práctica para fortalecer sus habilidades agrícolas. Esto es una forma de crear conciencia del cuidado del medioambiente y generar una forma para garantizar su seguridad alimentaria”, aseguró Emilce Flórez, directora del Centro de Vida de Pasacaballos.