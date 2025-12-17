Distrito entrega balance económico: empleo, brecha de género y proyecciones para 2026

Medellín, Antioquia

El Distrito de Medellín presentó un balance del comportamiento económico de la ciudad, con énfasis en empleo, ingresos y proyecciones para 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Observatorio de Desarrollo Económico, Medellín mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del país y consolida un cambio estructural hacia actividades de alto valor agregado e intensivas en conocimiento.

Según cifras del DANE, la ciudad registró la menor tasa de desempleo entre las principales capitales durante el último trimestre móvil reportado, correspondiente a agosto, septiembre y octubre de 2025, ubicándose por debajo del promedio nacional y de ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Pereira.

El balance destaca el crecimiento de las actividades científicas, tecnológicas y de conocimiento, que en la última década aumentaron cerca del 78 %, así como el fortalecimiento del ecosistema empresarial y de innovación de la ciudad.

En materia de ingresos, el Distrito reportó un aumento en la proporción de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos y un crecimiento del ingreso promedio en todas las zonas de Medellín.

Sobre la inclusión económica de poblaciones vulnerables, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, señaló que una de las prioridades ha sido conectar a la población migrante y a los desplazados con oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

“Tenemos una estrategia para conectar a la población migrante y vulnerable con oportunidades de empleo, educación y formación. La idea es que quien quiera trabajar, emprender o formarse en Medellín, pueda hacerlo”, afirmó la funcionaria.

La secretaria también se refirió al enfoque que ha tenido la administración para sostener el crecimiento económico de la ciudad, más allá de las cifras.

“Medellín ha logrado resultados diferentes porque existe confianza, trabajo en equipo y una articulación real entre el sector público, el sector privado y la academia. Esa capacidad de trabajar juntos es uno de los principales activos de la ciudad”, agregó Galeano Rojo.

Finalmente, el Distrito indicó que para 2026 las apuestas estarán concentradas en fortalecer el empleo formal, las industrias creativas, el turismo, la innovación, el ecosistema de startups y la formación en habilidades digitales, con el objetivo de sostener el crecimiento económico y mejorar la calidad del mercado laboral en Medellín.