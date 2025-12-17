Control social participativo: clave de la Contraloría en la recuperación de recursos públicos

Andrey Rodríguez, contralor delegado para el sector de Ciencia, Educación y Tecnología, explicó, en el marco de la rendición de cuentas 2025 de la Contraloría General de la República que, gracias al apoyo de la ciudadanía, su oficina pudo recuperar los recursos de obras asociadas a construcciones de escuelas, colegios y sedes de universidades que se encontraban estancados.

Asimismo, enfatizó en que el mecanismo de Control Social Participativo también fue una herramienta fundamental en la vigilancia de programas de entrega de alimentación escolar, lo que permitió verificar que el beneficio llegará al 100% del territorio nacional.

Consulte la entrevista completa a continuación: