Cerrejón denuncia dos atentados contra la línea férrea durante esta semana

A través de un comunicado, el Cerrejón dio a conocer que ha sido objeto de dos atentados durante esta semana afectando a dos puntos de la línea férrea.

“Cerrejón rechaza de manera categórica estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, afectan la infraestructura estratégica del país y alteran la tranquilidad de las comunidades y la población de La Guajira”, manifestó la compañía.

¿Dónde fueron los atentados?

En el comunicado, la compañía especificó que el pasado martes, 16 de diciembre, fue hallado un artefacto explosivo en el kilómetro 51 de la línea férrea, el cual denotó y ocasionó daños materiales en el área.

Asimismo, en la madrugada de este miércoles, 17 de diciembre, se presentó un segundo atentado contra la infraestructura férrea en el kilómetro 15, en la jurisdicción del municipio de Albania, el cual también se encuentra a la espera de evaluación de daños.

Llamado a las autoridades

La compañía hizo un llamado a las autoridades competentes para que se refuercen las acciones de seguridad para que se pueda restablecer la seguridad y la paz del departamento.