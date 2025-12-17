Bus de transporte público cayó al abismo en la vía La Soberanía, zona rural de Toledo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un grave siniestro vial se registra en la mañana de este miércoles en el kilómetro 60 de la vía La Soberanía, a la altura de la vereda Santa Inés, entre los sectores El Porvenir y El Encanto, en el corregimiento San Bernardo del municipio de Toledo. Un bus de servicio público que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca cayó a un abismo y terminó volcado.

De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo se movilizaban 16 pasajeros. El balance inicial da cuenta de una persona fallecida, cuya identidad aún está por establecer, mientras que el número de heridos y su estado de salud continúan en verificación por parte de las autoridades en centros asistenciales cercanos.

Condiciones de seguridad del corredor vial

El accidente ocurrió hacia las 6:00 de la mañana. A esta hora, unidades de socorro y autoridades civiles y militares se desplazan hasta la zona para apoyar las labores de rescate, evacuación y atención de los lesionados, teniendo en cuenta que se trata de un corredor vial con condiciones de seguridad especiales.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán materia de investigación. La atención del caso está a cargo de la inspección de Policía más cercana, con acompañamiento del Ejército Nacional.

Este hecho impacta directamente a los departamentos de Norte de Santander y Arauca, al tratarse de una de las principales rutas de conexión entre ambas regiones. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y establecer un balance oficial.

