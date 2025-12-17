Boyacá refuerza controles e incauta más de media tonelada de pólvora ilegal

Tunja

Las autoridades del departamento de Boyacá intensificaron las acciones de control durante el mes de diciembre, logrando el decomiso de cerca de 600 kilos de pólvora que pretendían ser distribuidos y vendidos de manera ilegal en distintos municipios.

La medida se enmarca en el decreto departamental que prohíbe la compra, comercialización y uso de pólvora en los 123 municipios de Boyacá durante la temporada de fin de año, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de la ciudadanía.

En articulación con la Policía Nacional, el Ejército y las administraciones municipales, el Gobierno departamental adelanta operativos permanentes en carreteras y zonas urbanas para detectar y retirar este material pirotécnico del mercado ilegal. Estas acciones hacen parte de una estrategia integral que combina controles, campañas pedagógicas y labores de inteligencia.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico Gama, destacó que los resultados obtenidos hasta el momento reflejan el trabajo conjunto entre las instituciones. Según explicó, ya se han incautado más de 580 kilos de pólvora y se avanza en procesos de judicialización contra quienes se dedican a esta actividad ilícita.

El propósito principal de estas intervenciones es la protección de la vida, especialmente de niños, niñas y adolescentes, quienes son los más vulnerables frente a los riesgos asociados al uso de pólvora. Las autoridades esperan presentar nuevos avances operativos en el próximo Consejo de Seguridad departamental.

Por su parte, la Policía de Boyacá y la Policía Metropolitana de Tunja mantendrán los controles en las principales vías y accesos al departamento. Actualmente funcionan cerca de 50 puestos de control, activados desde mediados de noviembre, cuya ubicación se mantiene en reserva para garantizar su efectividad y fortalecer la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

Finalmente, la administración departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para que celebre las festividades sin el uso de pólvora, priorizando el bienestar familiar y la convivencia pacífica. Las autoridades insistieron en que la mejor forma de recibir el fin de año es en casa, sin accidentes ni tragedias evitables.

Durante el mes de diciembre se han reportado 18 personas lesionadas por pólvora en Boyacá, cinco de ellas menores de edad. Los casos se han registrado en municipios como Villa de Leyva, Sogamoso, Duitama, Tunja, Chiquinquirá, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Mongua, Cubará, Pauna, Puerto Boyacá y Togüí. En las últimas horas se confirmaron dos nuevos casos, uno en Sogamoso y otro en Tunja, incluyendo un menor de edad.