Alerta en el Huila por estafas a docentes provisionales con falsas ofertas laborales

Neiva

El magisterio en el departamento del Huila lanzó una alerta ante la aparición de una red de estafadores que estaría suplantando a funcionarios de la Secretaría de Educación. Según la denuncia, estas personas contactan a docentes en provisionalidad y les solicitan la hoja de vida con la promesa de una supuesta vinculación laboral. Para generar confianza, los estafadores manejan información detallada sobre plazas, trayectorias laborales y compañeros de trabajo.

Jan Jefferson Pacheco, de la ADIH, comento que “la organización sindical rechazó de manera contundente estos hechos y ofició a la Secretaría de Educación Departamental para que emita un comunicado aclaratorio. Además, expresó su preocupación por la filtración de datos personales de los maestros, pues considera grave que terceros tengan acceso a información sensible. En ese sentido, exigió reforzar los protocolos de manejo y protección de datos para evitar nuevas estafas”.

Desde el magisterio se recordó que los nombramientos en plazas definitivas deben realizarse únicamente a través del Sistema Maestro del Ministerio de Educación. Aunque existen vacantes temporales que pueden ser asignadas por la Secretaría, se planteó la necesidad de que también estas se gestionen mediante dicha plataforma, como una medida para garantizar el mérito y reducir riesgos de corrupción y politiquería.

Finalmente, la organización expresó su inquietud por la situación de docentes amenazados en el Huila. Actualmente, se han activado cerca de 25 rutas de atención, aunque varios casos siguen pendientes de valoración por parte de la Unidad Nacional de Protección.