Aguas de Cartagena visitó más de 100 niños y niñas en fundación Aluna

En el marco de la línea estratégica Vida Digna y Desarrollo Social del Distrito, Aguas de Cartagena participó en una jornada navideña convocada por la Localidad Histórica y del Caribe Norte, dirigida a niños en condición de discapacidad y a sus cuidadores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad, realizada en las instalaciones de la Fundación Aluna, tuvo como propósito brindar una experiencia lúdica y generar un espacio de esparcimiento durante la temporada navideña. En ella participaron más de 100 niños, quienes disfrutaron de una jornada orientada al bienestar integral y al fortalecimiento de entornos de inclusión y alegría.

Durante el evento, se entregaron detalles navideños gracias al apoyo conjunto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDER), Aguas de Cartagena y la Alcaldía de la Localidad 1.

El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, expresó: “A través de este tipo de jornadas reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las comunidades de nuestra zona de influencia, generando espacios de alegría y acompañamiento que aportan positivamente al desarrollo integral de los niños y sus familias”.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena ratifica su compromiso con el desarrollo social y el trabajo articulado con las autoridades locales y entidades aliadas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido comunitario de la ciudad.