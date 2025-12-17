Cartagena

Aguas de Cartagena visitó más de 100 niños y niñas en fundación Aluna

Durante el evento se entregaron detalles navideños

Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena

En el marco de la línea estratégica Vida Digna y Desarrollo Social del Distrito, Aguas de Cartagena participó en una jornada navideña convocada por la Localidad Histórica y del Caribe Norte, dirigida a niños en condición de discapacidad y a sus cuidadores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad, realizada en las instalaciones de la Fundación Aluna, tuvo como propósito brindar una experiencia lúdica y generar un espacio de esparcimiento durante la temporada navideña. En ella participaron más de 100 niños, quienes disfrutaron de una jornada orientada al bienestar integral y al fortalecimiento de entornos de inclusión y alegría.

Durante el evento, se entregaron detalles navideños gracias al apoyo conjunto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDER), Aguas de Cartagena y la Alcaldía de la Localidad 1.

El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, expresó: “A través de este tipo de jornadas reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las comunidades de nuestra zona de influencia, generando espacios de alegría y acompañamiento que aportan positivamente al desarrollo integral de los niños y sus familias”.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena ratifica su compromiso con el desarrollo social y el trabajo articulado con las autoridades locales y entidades aliadas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido comunitario de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad