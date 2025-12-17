Actualización catastral en Chiquinquirá busca equidad tributaria y fortalecer las finanzas

La Alcaldía asegura que el proceso busca equidad tributaria y fortalecer las finanzas municipales sin incrementos desproporcionados en el impuesto predial

Chiquinquirá

El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, se pronunció sobre el proceso de actualización catastral que adelanta el municipio y aseguró que esta medida responde a una obligación legal y a la necesidad de fortalecer las finanzas locales, sin afectar de manera injustificada a los contribuyentes.

Durante una declaración oficial desde el despacho de la Alcaldía, el mandatario explicó que la actualización del catastro está contemplada en la Ley 223 de 1995, la cual establece que los municipios deben adelantar este proceso cada cinco años. En el caso de Chiquinquirá, señaló que la última actualización se realizó hace más de 20 años. “No es una decisión personal de esta administración, es el cumplimiento de una responsabilidad que se venía aplazando desde hace décadas”, afirmó.

El alcalde indicó que el municipio fue habilitado como gestor catastral desde la administración anterior, lo que implica asumir la actualización y la conservación catastral. Según explicó, este último componente representa el mayor costo, debido a la obligación de mantener durante una década un equipo técnico encargado de la atención a los ciudadanos y de la administración de la información predial.

Frente a las críticas y preocupaciones ciudadanas, Jefferson Leonardo Caro descartó que la actualización catastral implique la pérdida de predios o incrementos exagerados en el impuesto predial. “Aquí no se le va a quitar la casa a nadie ni se van a subir los impuestos de manera exponencial. Lo que se busca es equidad tributaria, que cada contribuyente pague lo que corresponde”, señaló.

El mandatario sostuvo que el fortalecimiento del recaudo permitirá avanzar en inversiones prioritarias para el municipio, como obras de infraestructura, pavimentación y mejoramiento de servicios públicos. Además, destacó que la figura de gestor catastral abre la posibilidad de prestar este servicio a otros municipios, generando ingresos adicionales para Chiquinquirá.

Finalmente, el alcalde informó que la administración ajustó el proyecto tras escuchar a la comunidad, reduciendo la proyección a 10 años y contemplando una sola actualización catastral, lo que disminuye de manera significativa los costos inicialmente previstos. “Son decisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del municipio y evitar un mayor deterioro de sus finanzas”, concluyó.