A extinción de dominio un Hotel utilizado para torturas del Tren de Aragua en Bogotá

Bogotá

Explicaron desde la policía metropolitana de Bogotá que, se afectaron 6 bienes inmuebles, 2 sociedades comerciales y 1 matrícula mercantil entre los que se encuentran un hotel y varios establecimientos (clubes nocturnos) que funcionaban bajo la fachada de sindicatos, ubicados en Bosa y Kennedy, con un avalúo comercial de 8.100 millones de pesos, los cuales eran empleados por esta estructura criminal para la venta de estupefacientes, comercialización de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego y planeación y materialización de cobros extorsivos.

Según las investigaciones, la adquisición de los bienes se realizaba mediante dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilegales, con el fin de lavar activos y sostener la expansión criminal del ‘Tren de Aragua’. Entre los inmuebles afectados se encuentra el Hotel Los Potrillos, identificado como lugar donde, en el año 2023, se habrían cometido retenciones y torturas a víctimas de extorsión. Este predio está asociado con alias ‘Mizon’, cabecilla del grupo delincuencial conocido en el mundo del crimen como ‘Los Maracuchos’ y enlace directo con el ‘Tren de Aragua’.

También se pudo establecer que esta organización utilizaba bares y discotecas bajo la fachada de ‘sindicatos’ para ocultar las actividades ilícitas y dificultar la acción de las autoridades de inspección y control. Con esta operación se desarticula una parte fundamental de las finanzas ilícitas del ‘Tren de Aragua’, debilitando su capacidad para financiar actividades delictivas, intimidar a comerciantes y afectar la tranquilidad de los ciudadanos.

Capturado Cabecilla del tren de Aragua en Bogotá

De igual manera, fue capturado mediante orden judicial alias ‘Luis Maracucho’, cabecilla de zona de la localidad de Chapinero de la Estructura Transnacional Multicrimen ‘Tren de Aragua’. Este hombre habría asumido el rol de cabecilla después de la captura de alias ‘Jhonatican’, sería el encargado de liderar la distribución y venta de estupefacientes (marihuana, base de coca y 2CB) en el Parque Los Hippies y demás barrios de esta localidad. Además, ordenaría utilizar fachadas de domiciliarios en motocicletas, para el transporte y comercialización de las sustancias alucinógenas.

Asimismo, coordinaría la ejecución de extorsiones en diferentes establecimientos abiertos al público y estaría vinculado en el homicidio de 2 personas en febrero y agosto del presente año en Los Barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio. Al momento de ser solicitado por las autoridades trató de identificarse con documentos falsos para evitar ser capturado, esta persona es requerida por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir con fines extorsivos.