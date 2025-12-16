Ya identificaron a los presuntos responsables del hurto registrado en el sector de Manizales

Manizales

Autoridades investigan a unos hombres que se desplazaban en una motocicleta e intentaron hurtar una suma de dinero a un ciudadano en plena avenida Santander, frente al edificio Atalaya, en Manizales. La Policía confirmó que ya se están adelantando los procesos de identificación de los responsables y en las próximas horas se legalizaría su captura

“Actualmente, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia, se están adelantando las labores de identificación e individualización de estos dos hombres de 22 y 26 años, quienes son oriundos de los municipios de Neiva y Ibagué, con el fin de verificar su posible vinculación a través de la noticia criminal al proceso penal que se adelanta por este caso.”, dijo la Policía de Manizales

De acuerdo con las autoridades, la víctima forcejeó con los delincuentes y se negó a entregar el dinero que portaba. En medio del hecho, los asaltantes, que llevaban un arma blanca, lo agredieron golpeándolo en la cabeza con el mango del arma.

El intento de hurto fue presenciado por varios transeúntes y comerciantes del sector, algunos de los cuales grabaron el momento en el que los sujetos intimidaron y atacaron al ciudadano. Además, los testigos realizaron gritos de auxilio, lo que llevó a que los agresores huyeron del lugar con rumbo al sector de El Cable. Benjamín Chiquillo, analista de medios de la policía Metropolitana de Manizales

La Policía adelantó un rastreo de las cámaras de seguridad de la ciudad para establecer hacia qué zona se dirigieron los responsables. En las últimas horas se confirmaría la captura de los presuntos responsables