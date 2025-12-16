“Vamos a ganar”: Expresidente Uribe tras elección de Paloma como candidata del partido

Este lunes 15 de diciembre, la senadora Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Tras ser elegida, la senadora Paloma Valencia agradeció al Partido, a sus militantes, y también a las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal, con quienes compitió por la candidatura de la colectividad.

“Yo tengo esta candidatura y aparecerá mi nombre, pero esta candidatura tiene tres nombres y pertenece a tres mujeres: María Fernanda, Paola y yo, ellas son parte estructurante de que yo pueda estar hoy aquí y quiero decirle a María Fernanda, mi leona y mi guerrera, no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta y quiero decirle a maría fernanda que reconozco su entrega su valentía su capacidad y que este partido no sería lo que es sin su voz, sin su firmeza, sin su carácter. María Fernanda, eres un orgullo para Colombia, para el Centro Democrático”.

Allí, además Valencia hizo un homenaje al senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático también envió un mensaje a su hijo, Alejandro, y los demás niños del país.

“Quiero especialmente honrar hoy la memoria de Miguel. Su asesinato es un dolor que nos queda a todos en el corazón. Yo siento que desde que Miguel murió, estamos todos viviendo una película en blanco y negro porque los colores se fueron desvaneciendo. Pero desde aquí quiero decirle a la familia de Miguel, a sus amigos, a sus seguidores que aquí están representadas sus ideas, que los queremos y que todos los días que pienso en Amapola, pienso en Alejandro, el hijito de Miguel, y en todos los niños colombianos y en el deber que tenemos de construir este país para que esos niños no vuelvan a presenciar jamás asesinatos de quienes hablan y defienden a Colombia Miguel”.

La congresista agregó que su proyecto político estará enfocado en busca unir a distintos sectores de la sociedad colombiana para “construir una alternativa fuerte que permita derrotar a la izquierda y recuperar el rumbo de la nación”.

A propósito, también el expresidente Álvaro Uribe, le hizo un reconocimiento a la senadora Paloma Valencia. Aseguró que ha hecho un buen trabajo legislativo y no tiene ningún escándalo de corrupción.

“Paloma representa todo lo que es la exigencia en la nueva política, ella con sus compañeros, no tienen manchas de corrupción, algún error que se haya cometido. Para seguir trabajando por la patria, los que hemos cometido errores como yo tenemos que reconocerlos, procurar que no se repitan”.

El exmandatario y líder natural del Centro Democrático afirmó además que van a ganar las elecciones. “La victoria es el fruto de la entrega y aquí tenemos con quien ganar. Con una mujer intachable, vamos a luchar todos para proteger a Paloma”.