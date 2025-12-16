Valle del Cauca: líder nacional en 2025 con indicadores que respaldan su desarrollo

Colombia

Gracias a un modelo de gobierno, basado en la gobernanza colaborativa, que articula con éxito al sector público, privado, la academia y la sociedad civil, el Valle del Cauca cierra el 2025 consolidándose como el departamento número uno del país en múltiples indicadores clave, un avance logrado con la grandeza de su gente, así como sorteando dificultades en medio del deterioro del orden público y a la espera de financiación para proyectos estratégicos por parte del Gobierno nacional.

“El Valle fue la región que más redujo la pobreza en Colombia, con una reducción del 60,5 % en la pobreza multidimensional y más de 400.000 personas superando carencias. Mientras el país vive incertidumbre, nuestra economía crece al 3,1 %, superando el promedio nacional de 2,7 %, y logramos disminuir el desempleo al 8,1 %, reduciendo también la informalidad”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al señalar que el departamento ha vivido lo que denomina “la paradoja del Valle del Cauca”, donde el éxito en la gestión contrasta con el “abandono estratégico y el castigo presupuestal sistemático del Gobierno nacional”.

A su vez, los resultados demuestran la solidez de la gestión regional. El Valle del Cauca también demostró avances sólidos, con una reducción de la pobreza monetaria, que bajó al 25.7% en 2024, lo que significa que este año más de 417 mil vallecaucanos mejoraron sus condiciones para adquirir la canasta básica de sus necesidades.

Por su parte, la mandataria utilizó una metáfora de superación al describir la situación del departamento para sobreponerse y salir adelante: “Así como el águila no pierde energía peleando con el cuervo y simplemente asciende hasta que el cuervo cae por sí solo, nosotros debemos elevar el nivel, enfocándonos en avanzar mediante la inversión en infraestructura, seguridad, emprendimiento, salud, educación y empleabilidad”.

Tal como asegura la gobernadora, la gestión que impulsa el desarrollo del Valle es fruto de la “capacidad de vuelo de los vallecaucanos, que no depende de voluntades ajenas”.

Según el Índice Departamental de Competitividad, el Valle logró una calificación de 6,3 sobre 10 puntos, consolidándose en el grupo de los cinco departamentos con mejor desempeño económico del país. Además, alcanzó el primer lugar nacional en sofisticación y diversificación, con una calificación sobresaliente de 9,6 puntos sobre 10, destacándose especialmente en “Diversificación de la Canasta Exportadora”.El departamento, además, ocupa el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional y cuenta con un 97% en el Índice de Transparencia.

Gestión para la dignidad

“No se trata solo de cifras de gestión, es dignidad y respeto por el departamento”, afirmó la gobernadora Toro. A pesar de las dificultades, el Valle del Cauca realizó inversiones históricas en materia de seguridad, vías secundarias y terciarias, vivienda y agua potable, así como avanzó con importantes apuestas en infraestructura educativa y deportiva, apoyos a más de 6.000 emprendedores y comerciantes, y activó un plan que generará más de 130 mil empleos de calidad para la región.

Además de los indicadores económicos, la gestión ha priorizado lo social. El Valle es el único departamento que garantiza el Plan de Alimentación Escolar total para más de 111.000 estudiantes en 34 municipios no certificados que, desde el primer día de clase, cuentan con los alimentos frescos que preparan más de 900 madres cabeza de familia con productos del campo vallecaucano.

Otros importantes avances se presentan en el ámbito ambiental. El Valle ha sembrado ocho millones de árboles para recuperar ecosistemas, así como presenta un crecimiento sostenido en el turismo y múltiples triunfos en el deporte.

A esto se suman los reconocimientos a la gestión departamental, como el premio en defensa jurídica, la calificación AAA de Infivalle, el Smart City Innovador, el de Excelencia SIMIT, el Premio Gobernante Comprometido con la Niñez y a la ‘Mujer Influyente 2025’, ratificando que el Valle es pionero por su gente, su unidad y su capacidad para avanzar.