Retiran proyecto que buscaba aumentar el costo del arrendamiento del estadio al Deportes Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el presidente del Concejo de Ibagué, Camilo Acevedo, confirmó que la Alcaldía retiró el proyecto que buscaba el aumento de la tarifa que se cobra por el arrendamiento del estado Manuel Murillo Toro.

“Se buscaba modificar el acuerdo que regula el costo por el uso del escenarios y la publicidad que se ubica allí, se comunicó por parte de los ponentes que se solicitó al gobierno local el retiro con el fin de tener un mayor tiempo de análisis de la iniciativa”, dijo Acevedo.

Por otra parte, resaltó que el proyecto de acuerdo será presentado nuevamente en el año 2026 con el fin de tener un mayor tiempo de análisis sobre todo en aspecto jurídicos.

“Se tenía un incremento tres puntos porcentuales del ingreso por boletería, pasaba del 6 al 9%, también en el costo de arrendamiento pasaba de 2 salarios mínimos a 10, por ahora el proyecto se retira y esperamos que en el próximo periodo de ordinarias se presente nuevamente”, resaltó el presidente del Concejo de Ibagué.

Finalmente, dijo que son conscientes que los escenarios deben tener un mayor ingreso para el mantenimiento “No solo del estadio, sino todos los escenarios, sin perder el fin social que se tiene, pero es claro que se requiere el mantenimiento”.