Regresa el Mercadito Navideño a Cartagena de Indias

La SuperNavidad en Cartagena tiene un nuevo punto de encuentro: el Mercadito Navideño, el cual se realizará en la Plaza de los Coches. La Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, invita a cartageneros y turistas a vivir esta experiencia de turismo vacacional y familiar, la cual hace parte de la estrategia “Vive tu Plaza en Navidad”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante nueve días, del 17 al 25 de diciembre, la emblemática Plaza de los Coches se transformará en un escenario vibrante de luz, color y tradición, diseñado para activar el espacio público con entornos seguros y familiares, promoviendo la economía creativa de la ciudad.

Un impulso al talento local

Este año, el Mercadito Navideño llega recargado y más diverso en su oferta. Se ha ampliado la capacidad en casi un 70%, pasando de 16 a 27 stands que exhibirán lo mejor del talento cartagenero. Los asistentes podrán disfrutar de una oferta que incluye repostería de alto nivel, gastronomía tradicional navideña, artesanías, accesorios, velas y textiles.

Estos son los 28 emprendimientos que participarán del Mercadito Navideño en la plaza:

Gastronomía y repostería: 1. Mila Pastelería, 2. Melt (Repostería), 3. Nativos (Gastronomía), 4. Dolceti (Repostería), 5. Cream Caribbean (Repostería), 6. Granizatto (Bebidas), 7. Morbz Bakery (Repostería), 8. Mestixo Xmas (Gastronomía), 9. Kaffy (Repostería), 10. Dolcello (Fresas y repostería), CINE COLOMBIA como invitado especial.

Moda, accesorios y detalles: 11. MOiMA (Pareos y Tote Bags) 12. De León Candles (Velas) 13. Caro Álvarez (Accesorios) 14. Snowflakes (Camisetas de Navidad) 15. Glasses (Gafas) 16. Tote Bags (Detalles) 17. Claro de Luna Accesorios 18. Mi Carito (Muñecas de trapo) 19. Alba (Velas) 20. Palmarena (Accesorios y Pijamas)

Artesanía y talento institucional (IPCC y Casa de la Mujer Heroica): 21. Monika Puentes (Artesanías) 22. Salmo (Artesanías) 23. Design-F Colombia (Artesanías) 24. Afrobendito (Artesanías) 25. Casa de la Mujer Heroica (Accesorios) 26. Casa de la Mujer Heroica (Stand 2) 27. IPCC

Una agenda para la familia y la tradición

El Mercadito ofrece una experiencia inmersiva con iluminación perimetral y decoración temática. La programación diaria será de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. (el 24 de diciembre hasta las 8:00 p.m.)

Programación

4:00 p.m. Activaciones infantiles para los más pequeños.

6:00 p.m. La tradicional Novena de Navidad.

7:00 p.m. Agenda cultural con shows navideños, escuelas de danza y música en vivo con el apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Cifras que respaldan el éxito

Frente a la expectativa de este evento, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó el crecimiento de la iniciativa e invitó a la participación masiva:

“Como principal destino turístico del país, inspirados en destinos internacionales hemos preparado la segunda versión del

Mercadito navideño, una experiencia que pone de manifiesto lo positivo de la articulación del sector público y privado, logramos resultados de que fortalecen la participación, la oferta y la economía local. Las cifras hablan por sí solas: crecimos en nuestra oferta, pasando de 16 a 27 empresarios que encontrarán una vitrina de lujo a precios accesibles. Invito a todos los ciudadanos y turistas a que vivan su plaza, a que compren local y apoyen a estas marcas cartageneras mientras celebramos juntos una Navidad en paz y alegría”.

Show musical y presentación del Primer Coro Distrital de Cartagena

Para este miércoles 17, el público podrá disfrutar de un show navideño que incluye la presentación del primer Coro Distrital de Cartagena, integrado por estudiantes del SIFAC bajo la dirección escénica de Edgar Avilán y dirección coreográfica de Dixon Pérez González. El show navideño combinaran música, danza y efectos visuales, los coristas, acompañados por docentes del SIFAC, ofrecerán un repertorio especial que conmoverá al público.

Además, la puesta en escena se enriquece con la participación de la Banda de la Institución Educativa Madre Gabriela, estudiantes del Ambientalista, el Coro Agnus Singer, el Conjunto Folclórico Nacional Ekobios y la reina de Independencia 2025, Faylin Rodríguez.

“Invitamos a todas las familias a hacer parte de esta experiencia única, donde la plaza se convierte en un lugar de encuentro y celebración. con la presentación del Coro Distrital y artistas locales, queremos recordar que la cultura es el corazón de nuestra celebración”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Turismo Responsable

Corpoturismo reiteró que “Vive tu Plaza” es un compromiso con la sostenibilidad social, promoviendo un entorno protector para la infancia y la adolescencia, y fomentamos el disfrute sano del espacio público. Esta apuesta es posible gracias al Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y Fontur.