Reacciones políticas tras la elección de Paloma Valencia como candidata única presidencial por el CD

Luego de que se conociera la decisión del partido Centro Democrático de elegir como candidata única a la presidencia a Paloma Valencia, varios sectores políticos reaccionaron. En Caracol Radio le contamos.

“Trabajaremos sin descanso para que Paloma sea la primera mujer presidente de Colombia”: Andrés Guerra.

El Representante a la Cámara y ahora cabeza de lista al senado por el partido Centro Democrático, Andrés Forero felicitó a Paloma Valencia por su designación como candidata única a la presidencia por este partido. “Trabajaremos sin descanso para que Paloma sea la primera mujer presidente de Colombia” aseguró.

Menos enemigos políticos, ¡MÁS PAÍS!: Juan Daniel Oviedo

“Que esta campaña nos permita debatir ideas con firmeza y respeto. Menos enemigos políticos, ¡MÁS PAÍS!” Así felicitó el aspirante a la presidencia, Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia tras ser elegida como la candidata única a la presidencia por el partido Centro Democrático.

“Comparto integramente los mismos valores y principios fundacionales” : Abelardo de la Espriella

El aspirante presidencial, Abelardo de la Espriella, felicitó a la ahora candidata presidencial del partido Centro Democrático Paloma Valencia y al partido con el que aseguró “que comparto integramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia.” Extendió además un mensaje a María Fernanda Cabal: “hay más futuro que pasado, generala”

