Plan especial de Veolia garantiza recolección eficiente de residuos en zona insular

Veolia Aseo Cartagena, comprometida con la sostenibilidad ambiental y la descontaminación de las playas que conforman la zona insular, se prepara para recibir la temporada turística decembrina intensificando las acciones ambientales y sociales en las comunidades insulares. En este marco, llevó a cabo la jornada “Ponte la 10 por la limpieza de las Islas de Cartagena”, que incluyó actividades de limpieza integral, embellecimiento de áreas públicas y sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en el Muelle de la Bodeguita, Marina Todomar y Playa Blanca, dirigidas a residentes, visitantes y comerciantes.

Dada la alta afluencia turística durante la época decembrina, Veolia implementará un plan operativo especial para garantizar la eficiencia en la recolección de residuos y la limpieza de la zona insular, asegurando que visitantes y residentes de estos balnearios disfruten de una experiencia placentera y ambientalmente responsable, promoviendo una cultura de sostenibilidad en los entornos naturales.

Se desplegarán supervisores y equipos adicionales en zonas insulares estratégicas como Isla Grande, Barú, Cholón, Archipiélago de San Bernardo, Isla Fuerte, Ararca, Santana, Playa Blanca, Tierrabomba, Bocachica, Caño de Oro y Punta Arena. Se establecerán horarios especiales y se coordinará la recolección marítima en estas áreas, reforzando la frecuencia de recolección, especialmente los sábados, con especial atención a los puntos de acopio instalados en las diferentes islas.

Veolia agradece a los cartageneros disponer sus residuos en los horarios y frecuencias establecidos para cada barrio, y garantizar durante la época festiva un correcto manejo en la disposición de residuos en playas, sitios turísticos y sectores residenciales y comerciales, para seguir disfrutando de una ciudad limpia y reluciente.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar acciones ambientales y sociales que contribuyen a la transformación ecológica y garantizan que las playas de las islas de Cartagena se mantengan limpias y sostenibles, especialmente en esta temporada turística decembrina, cuando recibimos un alto número de visitantes nacionales e internacionales que vienen a disfrutar de la oferta institucional de la ciudad y de los balnearios ecológicos de las islas”, puntualizó Juan Carlos Quintero Naranjo, Gerente General (e) de Veolia Aseo Cartagena.