Personería inicia proceso en contra de la secretaria de medio ambiente de Manizales

Manizales

La Personería de Manizales inicia una investigación disciplinaria formal contra la Secretaria de Medio Ambiente, Jessica Silvana Quiroz Hernández, tras el presunto incumplimiento de sus deberes funcionales relacionados con la adopción de la Ruta de Atención del Maltrato Animal.

El incumplimiento se configura luego de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente no asistiera a una citación crucial programada para este 15 de diciembre a las 2:00 p.m. Además de la inasistencia, la funcionaria no entregó el acto administrativo (decreto) debidamente firmado y oficializado, mediante el cual la administración municipal debía adoptar oficialmente la Ruta de atención.

Compromiso entre autoridades de Manizales

Esta entrega era un compromiso explícito y formalmente adquirido por la Secretaría de Medio Ambiente en el marco de un proceso preventivo previamente iniciado por la Personería, así lo explicó el personero, Juan Pablo Osorio Gallo.

La reunión, citada por la Personería, buscaba la presentación y validación final de este documento esencial y contaba con la convocatoria de un amplio grupo de entidades clave para la efectiva implementación de la ruta: la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Carabineros y Protección Animal, la SIJÍN, el CTI, la Procuraduría Provincial, y el Consultorio Jurídico de la Universidad de Manizales.

Proceso disciplinario en contra de la funcionaria

Ante la evidencia del incumplimiento y la inasistencia a la citación, la Personería, a través de su delegada con funciones de Instrucción Disciplinaria, tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación. Esta actuación se adelanta en contra de Jessica Silvana Quiroz Hernández, secretaria de Medio Ambiente de Manizales, por el presunto incumplimiento de sus deberes funcionales y de los compromisos adquiridos.