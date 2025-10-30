Desconozco el contexto de los chats: Senadora Martha Peralta responde a conversaciones con Olmedo

EL DATO DE JOSE ANDRES- CARACOL RADIO

La senadora Martha Peralta respondió a la información que dimos a conocer acá en caracol radio sobre los chats que el condenado Olmedo López le entregó a la justicia, donde la congresista habría pedido direccionar mercados y otros recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) presuntamente para tratar de cooptar a los voceros indígenas.

La senadora Peralta no niega ser la autora de las conversaciones con Olmedo López, pero no reconoce haber pedido mercados para los voceros de la sentencia a pesar de que así se registra en las conversaciones.

La senadora Martha Peralta responde

En los chats que Olmedo López le entregó a la Fiscalía y a la Corte Suprema, aparecen varios mensajes donde se lee que la senadora Martha Peralta pidió a Olmedo direccionar mercados y otras ayudas a cinco de los voceros de La Guajira que vigilan la sentencia de la Corte que ordenó proteger los derechos a la salud, agua y alimentación del pueblo Wayuu.

Los chats entre Olmedo López y Martha Peralta Ampliar

La senadora Martha Peralta dijo a Caracol Radio, que ella desconoce esos chats.

Senadora Martha Peralta: “No, desconozco totalmente el contexto de los chats, pero nunca pueden decir, nunca van a encontrar, el pueblo va a ver que Martha Peralta haya pedido para direccionar para su propio beneficio algo de este gobierno. Todo ha sido con dirección hacia las comunidades y de eso nunca van a encontrar nada, eso téngalo por seguro, yo he sido frentero y voy a seguir con mi cabeza en alto porque no tengo nada que ocultar y mi actuar ha sido honesto.

Caracol Radio: El mensaje que le leí hace unos instantes aparece el número suyo ¿No fue usted la que envió ese mensaje a Olmedo López?

Senadora Martha Peralta: “Como te dije me limito a contestarte pro el respeto que le tengo a la prensa, pero también la prensa debe investigar antes de juzgar. Ustedes aquí me han sentenciado antes de surtirse un debido proceso, antes de tener mi derecho a la defensa y todo esto ha sido un hostigamiento porque primero juzgan y luego investigan, primero calumnian y luego preguntan, entonces creo que no miden el daño que alcanzan a hacer.

Investigue y verán que dan con los verdaderos responsables, pero no se pongan a circular chats fuera de contexto que no sabemos si esos chats corresponden o no a la realidad de lo que hoy esté en los celulares, como les dije esto está en un proceso y debemos ser respetuosos de ello”.

La senadora Martha Peralta, durante la entrevista se negó a dar respuestas argumentando en que puede ser complejo para el proceso que se adelanta en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Senadora Martha Peralta: Yo si te agradezco Andrés que podamos concluir este espacio porque yo no voy a entrar ante un interrogatorio que me hagas, porque no es tu facultad y como te dije, con mucho respeto accedí a esta entrevista, pero respetando el proceso en el que estoy, tanto en el debido proceso por respeto a la Corte y para que esto también pueda seguir en la reserva que hoy se tiene.

La senadora Martha Peralta reconoció que sí le proporcionó contactos de los voceros a Olmedo López, pero, dijo ella, con fines sociales. Dijo también que el interés en Corpoguajira fue colocar a alguien afín al gobierno, pero no cumplió con los requisitos y que ella no tiene intereses para su beneficio, sino para su comunidad.

En su UTL trabaja José Reinaldo Velasquez González, uno de los voceros designados para vigilar el cumplimento de la sentencia de la Corte constitucional.

“No sabemos cómo quedamos a pesar de ese reconocimiento de las autoridades el gobierno desconoce esa condición para un diálogo y somos respetuosos de esa decisión, hasta la fecha no hemos tenido ningún llamado del gobierno para ese diálogo”.

Le consultamos si al trabajar con la senadora y al mismo tiempo ejercer como vocero resulta algún impedimento ético y esto respondió.

“La vocería es una delegación de las autoridades tradicionales wayuu no es un cargo público y está enmarcado en los usos y costumbres, así como una autoridad tradicional puede ser elegido en cualquier cargo de elección popular no tiene impedimento alguno”.

Escuche la entrevista completa con la senadora Martha Peralta.