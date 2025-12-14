Policía fue asesinado en intento de hurto en Manrique; uno de los atacantes quedó herido

Medellín, Antioquia

Un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado en medio de un presunto hurto ocurrido en el nororiente de Medellín, luego de un intercambio de disparos entre el uniformado y dos hombres que lo abordaron mientras se movilizaba en su motocicleta particular.

Los hechos se registraron hacia las 8:03 de la noche del sábado 13 de diciembre, en la calle 76 del barrio Manrique El Pomar. La central de comunicaciones recibió inicialmente el reporte de una persona lesionada por arma de fuego que era trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con el informe oficial, el uniformado fue llevado de urgencia a un hospital, donde ingresó a cirugía, pero falleció debido a la gravedad de la herida. Posteriormente, ingresó otro hombre, de entre 20 y 25 años, con impactos de bala, quien también fue trasladado para recibir atención médica.

Intercambio de disparos durante el hurto

Según la información preliminar, el subintendente fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que le habrían robado sus pertenencias. Al oponer resistencia, se produjo un intercambio de disparos que dejó gravemente herido al uniformado.

Las autoridades señalaron que, al parecer, durante el hecho los agresores también le hurtaron el arma de fuego de defensa personal al funcionario.

Identidad de la víctima y estado de la investigación

El policía asesinado fue identificado como Iván Ferney Tabares Restrepo, de 44 años, subintendente de la Policía Nacional, con 21 años y dos meses de servicio, adscrito a la Policía de Infancia y Adolescencia. Al momento de los hechos se encontraba en situación administrativa de descanso.

El hombre lesionado presenta heridas por arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos. Su identidad está siendo verificada por las autoridades.

Personal de los sistemas de videovigilancia adelanta labores de trazabilidad sobre una motocicleta que habría estado implicada en el hecho. La investigación quedó en manos de unidades especializadas de la SIJIN, SIPOL y J4.