Más de 75 barrios de Pasto se quedarán sin agua el 17 de diciembre: Estos son los horarios
Consulte todas las zonas que se verán afectadas con esta suspensión programada y horarios
Pasto - Nariño
Una suspensión programada del servicio de agua potable se realizará en Pasto este miércoles 17 de diciembre de 2025, debido a trabajos de lavado y mantenimiento del tanque Mijitayo Bajo, la intervención hace parte de las acciones técnicas que buscan mantener la calidad del agua que se distribuye en la ciudad.
Desde Empopasto señalaron que estas labores se desarrollan en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, normativa que establece los criterios para asegurar condiciones óptimas en los sistemas de abastecimiento de agua potable, por lo que será necesario interrumpir temporalmente el servicio en amplios sectores del sur y occidente de la capital nariñense.
Horarios y zonas afectadas
De acuerdo con la empresa de pobras sanitarias de Pasto, la suspensión del servicio de agua potable se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en los siguientes barrios:
- Agualongo
- Altos de Chapalito I
- Altos de Chapalito II
- Altos de Chapalito III
- Bachué
- Balcones de la Pradera
- Balcones de San Juan
- Belén
- Bosques de la Colina I
- Bosques de la Colina II
- Bosques de la Colina III
- Caicedo
- Chambú II
- Ciudadela Invipaz
- Condominio Altos de la Colina
- Condominio Francisco de la Villota
- Condominio Los Andes
- Condominio Panamericano
- Condominio Villa Vergel I
- Condominio Villa Vergel II
- Doce de Octubre
- El Bosque
- El Edén
- El Triunfo
- Gilberto Pabón
- Granada IV
- Gualcaloma I
- Gualcaloma II
- Gualcaloma III
- Jerusalén
- La Minga
- La Primavera
- Los Cristales
- Los Fundadores
- Los Guaduales
- Los Laureles
- Luis Carlos Galán
- María Isabel III
- Mijitayo
- Mirador de Niza
- Niza II
- Niza III
- Panorámico II
- Prado Verde
- Quillacinga
- Quintas de San Pedro (parte alta)
- Quito López I
- Quito López II
- Quito López III
- San Carlos
- San Diego
- San Germán
- San Sebastián
- San Vicente (parte alta)
- Santa Anita
- Santa Isabel
- Santa María
- Siete de Agosto
- Sindamanoy
- Sumatambo
- Sumatambo 2000
- Tamasagra I
- Tamasagra II (manzanas 1 a 5)
- Tamasagra II (manzanas 6 a la 19)
- Torres de Mariluz etapa II
- Torres Girasol
- Urbanización Agualongo II etapa I
- Urbanización Agualongo II etapa II
- Urbanización Tequendama
- Urbanización Villas de Santa Sofía
- Vía Jongovito
- Villa Campanela
- Villa Sofía
La suspensión también impactará varios sitios de interés, entre ellos la Base Militar Chapalito, el Centro Hospital San Vicente, los colegios Filipense, Las Lajas y San Felipe, el Hogar San José Bethlemitas, el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el INEM, el Liceo de la Universidad de Nariño, el Parque Chapalito, la Secretaría de Bienestar Social y la Universidad Antonio Nariño.
Desde la empresa recomendaron a la comunidad de estos sectores abastecerse con anticipación y hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio de manera gradual al finalizar las labores programadas.