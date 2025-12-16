Más de 75 barrios de Pasto se quedarán sin agua el 17 de diciembre: Estos son los horarios

Pasto - Nariño

Una suspensión programada del servicio de agua potable se realizará en Pasto este miércoles 17 de diciembre de 2025, debido a trabajos de lavado y mantenimiento del tanque Mijitayo Bajo, la intervención hace parte de las acciones técnicas que buscan mantener la calidad del agua que se distribuye en la ciudad.

Desde Empopasto señalaron que estas labores se desarrollan en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, normativa que establece los criterios para asegurar condiciones óptimas en los sistemas de abastecimiento de agua potable, por lo que será necesario interrumpir temporalmente el servicio en amplios sectores del sur y occidente de la capital nariñense.

Horarios y zonas afectadas

De acuerdo con la empresa de pobras sanitarias de Pasto, la suspensión del servicio de agua potable se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en los siguientes barrios:

Agualongo

Altos de Chapalito I

Altos de Chapalito II

Altos de Chapalito III

Bachué

Balcones de la Pradera

Balcones de San Juan

Belén

Bosques de la Colina I

Bosques de la Colina II

Bosques de la Colina III

Caicedo

Chambú II

Ciudadela Invipaz

Condominio Altos de la Colina

Condominio Francisco de la Villota

Condominio Los Andes

Condominio Panamericano

Condominio Villa Vergel I

Condominio Villa Vergel II

Doce de Octubre

El Bosque

El Edén

El Triunfo

Gilberto Pabón

Granada IV

Gualcaloma I

Gualcaloma II

Gualcaloma III

Jerusalén

La Minga

La Primavera

Los Cristales

Los Fundadores

Los Guaduales

Los Laureles

Luis Carlos Galán

María Isabel III

Mijitayo

Mirador de Niza

Niza II

Niza III

Panorámico II

Prado Verde

Quillacinga

Quintas de San Pedro (parte alta)

Quito López I

Quito López II

Quito López III

San Carlos

San Diego

San Germán

San Sebastián

San Vicente (parte alta)

Santa Anita

Santa Isabel

Santa María

Siete de Agosto

Sindamanoy

Sumatambo

Sumatambo 2000

Tamasagra I

Tamasagra II (manzanas 1 a 5)

Tamasagra II (manzanas 6 a la 19)

Torres de Mariluz etapa II

Torres Girasol

Urbanización Agualongo II etapa I

Urbanización Agualongo II etapa II

Urbanización Tequendama

Urbanización Villas de Santa Sofía

Vía Jongovito

Villa Campanela

Villa Sofía

La suspensión también impactará varios sitios de interés, entre ellos la Base Militar Chapalito, el Centro Hospital San Vicente, los colegios Filipense, Las Lajas y San Felipe, el Hogar San José Bethlemitas, el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el INEM, el Liceo de la Universidad de Nariño, el Parque Chapalito, la Secretaría de Bienestar Social y la Universidad Antonio Nariño.

Desde la empresa recomendaron a la comunidad de estos sectores abastecerse con anticipación y hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio de manera gradual al finalizar las labores programadas.