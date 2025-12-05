Bogotá

Nueva planta de tratamiento de agua en Sumapaz: beneficiará a más de 160 hogares

Con esta inauguración avanza también el Programa de Vivienda Rural en la localidad.

Localidad de Sumapaz

Localidad de Sumapaz

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Tras décadas con problemas para el acceso al agua potable y a una vivienda digna, la localidad rural de Sumapaz recibió la segunda planta de tratamiento de agua.

Como medida para seguir saldando la deuda histórica de brechas sociales entre lo urbano y lo rural, la Secretaría de Hábitat entregó la modernización de la planta de tratamiento de agua potable Asoaguas Claras, que beneficiará directamente a 160 familias de Sumapaz.

Con una inversión de $276 millones de pesos, esta nueva planta garantizará una mejor calidad del agua, reducirá riesgos para la salud de los habitantes y asegurará una mayor estabilidad del servicio, incluso en temporadas de lluvia.

Ya se encuentran publicados los procesos de licitación para nuevas inversiones que se ejecutarán en 2026:

$1.108 millones para la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento de agua potable en acueductos comunitarios.

• $726 millones para la instalación de macromedidores, válvulas, manómetros y sistemas de medición en tiempo real, beneficiando a 17 acueductos comunitarios.

Asimismo, la Secretaría avanza en el Programa de Vivienda Rural, una iniciativa que mejora las condiciones de las viviendas existentes y apoya la construcción de vivienda en sitio propio, a través de subsidios de hasta 70 salarios mínimos para vivienda nueva y hasta 22 salarios mínimos para mejoramientos.

“Las soluciones de agua potable y vivienda se deben adaptar a las realidades sociales, ambientales y culturales del territorio, de tal manera que no solo lleguemos con obras, sino que cada intervención sea acorde al territorio y cumpla con las expectativas de sus beneficiarios”, aseguró la secretaria, Vanessa Velasco.

Todas estas acciones contribuyen a cumplir con las metas de la Alcaldía de Bogotá que se propuso ejecutar 500 mejoramientos de vivienda rural y construir 100 viviendas rurales nuevas, para reducir el déficit habitacional rural.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad