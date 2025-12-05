Nueva planta de tratamiento de agua en Sumapaz: beneficiará a más de 160 hogares

Bogotá D.C

Tras décadas con problemas para el acceso al agua potable y a una vivienda digna , la localidad rural de Sumapaz recibió la segunda planta de tratamiento de agua.

Como medida para seguir saldando la deuda histórica de brechas sociales entre lo urbano y lo rural, la Secretaría de Hábitat entregó la modernización de la planta de tratamiento de agua potable Asoaguas Claras, que beneficiará directamente a 160 familias de Sumapaz.

Con una inversión de $276 millones de pesos, esta nueva planta garantizará una mejor calidad del agua, reducirá riesgos para la salud de los habitantes y asegurará una mayor estabilidad del servicio, incluso en temporadas de lluvia.

Ya se encuentran publicados los procesos de licitación para nuevas inversiones que se ejecutarán en 2026:

• $1.108 millones para la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento de agua potable en acueductos comunitarios.

• $726 millones para la instalación de macromedidores, válvulas, manómetros y sistemas de medición en tiempo real, beneficiando a 17 acueductos comunitarios.

Asimismo, la Secretaría avanza en el Programa de Vivienda Rural, una iniciativa que mejora las condiciones de las viviendas existentes y apoya la construcción de vivienda en sitio propio, a través de subsidios de hasta 70 salarios mínimos para vivienda nueva y hasta 22 salarios mínimos para mejoramientos.

“Las soluciones de agua potable y vivienda se deben adaptar a las realidades sociales, ambientales y culturales del territorio, de tal manera que no solo lleguemos con obras, sino que cada intervención sea acorde al territorio y cumpla con las expectativas de sus beneficiarios”, aseguró la secretaria, Vanessa Velasco.

Todas estas acciones contribuyen a cumplir con las metas de la Alcaldía de Bogotá que se propuso ejecutar 500 mejoramientos de vivienda rural y construir 100 viviendas rurales nuevas, para reducir el déficit habitacional rural.