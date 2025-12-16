Los mejores villancicos tradicionales colombianos para cantar en familia. Crédito: Getty Images / Marcos Elihu Castillo Ramirez

La selección musical de los colombianos en diciembre incluye éxitos de música bailable y tropical que hacen el deleite de las novenas, verbenas y demás reuniones para compartir en esta época del año.

Te podría interesar: Orden correcto para rezar la Novena de Aguinaldos este 2025: Del día 1 al 9 explicado

Aun así, pese a la variedad nacional y regional de éxitos navideños en diversos géneros musicales, existen un grupo de composiciones que resultan infaltables desde la llegada de la novena hasta la noche de Navidad y son los villancicos.

¿Qué son los villancicos y por qué se cantan solo en diciembre?

El origen de los villancicos se remonta hasta la edad media y el renacimiento, en momentos en los que dichas canciones integraban la cultura popular de las poblaciones y su temática no era propiamente religiosa.

Según reseña Nat Geo, su nombre proviene de la palabra “villa” y del latín villanus y recibían ese calificativo al ser de origen humilde, cantados por los “villanos” quienes eran los habitantes de las villas en la época.

Lea también: Alumbrado navideño GRATIS a menos de 20 minutos de Bogotá: Así puede llegar al municipio con show en vivo

De acuerdo con historiadores, la iglesia vio el potencial de estos poemas cantados y su arraigo entre la población para la difusión del evangelio y poco a poco pasaron a integrarse en el canon oficial de la fe eclesiástica. En Colombia estas composiciones se integraron también a la celebración de la fe, adquiriendo, así como en otras regiones del mundo, su tono personal y autóctono.

Así las cosas, encuentre a continuación un cancionero con los éxitos más cantados en diciembre para entonar junto a la familia.

Top 5 de los villancicos colombianos más cantados

Estos son algunos de los villancicos más conocidos y cantados en Colombia, junto con su letra y origen:

Mi burrito sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Villancico 'Mi burrito sabanero'. Crédito: Google Gemini Ampliar

Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tutaina

Tutaina, tuturumá,

tutaina, tuturumaina.

Tutaina tuturumá, turumá,

tutaina tuturumaina.

Los pastores de belén

vienen a adorar el niño.

La virgen y san José

los reciben con cariño.

Villancico Tutaina Tuturumá. Crédito: Getty Images / Manuel Milan Ampliar

Tutaina, tuturumá,

tutaina, tuturumaina.

Tutaina tuturumá, turumá,

tutaina tuturumaina.

Tres reyes vienen también

con incienso, mirra y oro,

a ofrecer a Dios su bien,

como el más grande tesoro.

Tutaina, tuturumá,

tutaina, tuturumaina.

Tutaina tuturumá, turumá,

tutaina tuturumaina.

Vamos todos a cantar

con amor y alegría,

porque acaba de llegar

de los cielos el Mesías.

Tutaina, tuturumá,

tutaina, tuturumaina.

Tutaina tuturumá, turumá,

tutaina tuturumaina.

A la nanita nana

A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,

mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.

Fuentecilla que corres clara y sonora

ruiseñor que en la selva cantando lloras

calla mientras la cuna se balancea

a la nanita nana, nanita ea.

Manojito de rosas y de alelíes

¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?

Cuáles son tus sueños, dilo alma mía más,

¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.

Villancico A la nanita nana Crédito: Getty Images / Paulina Rojas Gonzalez Ampliar

Pajaritos y fuentes, auras y brisas

respetad ese sueño y esas sonrisas

callad mientras la cuna se balancea

que el niño está soñando, bendito sea.

Los peces en el río

Pero mira como beben los peces en el río,

pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando

entre cortina y cortina,

sus cabellos son de oro

y el peine de plata fina.

Villancico "Los peces en el río". Google Gemini. Ampliar

Pero mira como beben los peces en el río,

pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales

y los tiende en el romero,

los pajarillos cantando

y el romero floreciendo.

Pero mira como beben los peces en el río,

pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,

los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está lavando

con un poco de jabón,

se le han picado las manos

manos de mi corazón.

Pero mira como beben los peces en el río,

pero mira como beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,

los peces en el río por ver a Dios nacer. (x2)

Beben y beben y vuelven a beber,

los peces en el río por ver a Dios nacer.

Anton tiruriruriru

Anton tiru riru riu

Anton tiru riru ra

Anton tiru riru riru

Anton tiru riru ra

Jesús al pesebre

Vamos a adorar

Jesús al pesebre

Vamos a adorar

Villancico "Anton Tiruriruriru". Getty Images / Mario Arango Ampliar

Duérmete niño chiquito

Que la noche viene ya

Cierra pronto tus ojitos

Que el cielo te arrullara….

Anton tiru riru riu

Anton tiru riru ra

Anton tiru riru riru

Anton tiru riru ra