Los mejores villancicos tradicionales colombianos para cantar en familia
Estas son las canciones tradicionales que siguen acompañando a las familias colombianas generación tras generación.
La selección musical de los colombianos en diciembre incluye éxitos de música bailable y tropical que hacen el deleite de las novenas, verbenas y demás reuniones para compartir en esta época del año.
Te podría interesar: Orden correcto para rezar la Novena de Aguinaldos este 2025: Del día 1 al 9 explicado
Aun así, pese a la variedad nacional y regional de éxitos navideños en diversos géneros musicales, existen un grupo de composiciones que resultan infaltables desde la llegada de la novena hasta la noche de Navidad y son los villancicos.
¿Qué son los villancicos y por qué se cantan solo en diciembre?
El origen de los villancicos se remonta hasta la edad media y el renacimiento, en momentos en los que dichas canciones integraban la cultura popular de las poblaciones y su temática no era propiamente religiosa.
También le puede interesar:
Según reseña Nat Geo, su nombre proviene de la palabra “villa” y del latín villanus y recibían ese calificativo al ser de origen humilde, cantados por los “villanos” quienes eran los habitantes de las villas en la época.
Lea también: Alumbrado navideño GRATIS a menos de 20 minutos de Bogotá: Así puede llegar al municipio con show en vivo
De acuerdo con historiadores, la iglesia vio el potencial de estos poemas cantados y su arraigo entre la población para la difusión del evangelio y poco a poco pasaron a integrarse en el canon oficial de la fe eclesiástica. En Colombia estas composiciones se integraron también a la celebración de la fe, adquiriendo, así como en otras regiones del mundo, su tono personal y autóctono.
Así las cosas, encuentre a continuación un cancionero con los éxitos más cantados en diciembre para entonar junto a la familia.
Top 5 de los villancicos colombianos más cantados
Estos son algunos de los villancicos más conocidos y cantados en Colombia, junto con su letra y origen:
Mi burrito sabanero
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Tutaina
Tutaina, tuturumá,
tutaina, tuturumaina.
Tutaina tuturumá, turumá,
tutaina tuturumaina.
Los pastores de belén
vienen a adorar el niño.
La virgen y san José
los reciben con cariño.
Tutaina, tuturumá,
tutaina, tuturumaina.
Tutaina tuturumá, turumá,
tutaina tuturumaina.
Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro,
a ofrecer a Dios su bien,
como el más grande tesoro.
Tutaina, tuturumá,
tutaina, tuturumaina.
Tutaina tuturumá, turumá,
tutaina tuturumaina.
Vamos todos a cantar
con amor y alegría,
porque acaba de llegar
de los cielos el Mesías.
Tutaina, tuturumá,
tutaina, tuturumaina.
Tutaina tuturumá, turumá,
tutaina tuturumaina.
A la nanita nana
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Fuentecilla que corres clara y sonora
ruiseñor que en la selva cantando lloras
calla mientras la cuna se balancea
a la nanita nana, nanita ea.
Manojito de rosas y de alelíes
¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?
Cuáles son tus sueños, dilo alma mía más,
¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.
Pajaritos y fuentes, auras y brisas
respetad ese sueño y esas sonrisas
callad mientras la cuna se balancea
que el niño está soñando, bendito sea.
Los peces en el río
Pero mira como beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira como beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero,
los pajarillos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira como beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está lavando
con un poco de jabón,
se le han picado las manos
manos de mi corazón.
Pero mira como beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río por ver a Dios nacer. (x2)
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río por ver a Dios nacer.
Anton tiruriruriru
Anton tiru riru riu
Anton tiru riru ra
Anton tiru riru riru
Anton tiru riru ra
Jesús al pesebre
Vamos a adorar
Jesús al pesebre
Vamos a adorar
Duérmete niño chiquito
Que la noche viene ya
Cierra pronto tus ojitos
Que el cielo te arrullara….
Anton tiru riru riu
Anton tiru riru ra
Anton tiru riru riru
Anton tiru riru ra