Las tres salidas que tendría Independiente Santa Fe para el próximo año: ¡sorpresa!

Independiente Santa Fe ya esta pensando en los que será la temporada del 2026, luego de coronarse campeón del primer semestre del fútbol colombiano. El equipo bogotano el próximo año estará jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores y pensando en ello anunció desde ya su nuevo entrenador.

Muy al estilo del club santafereño, los primeros días de diciembre fue oficializada la contratación de Pablo Repetto, quien ha empezado a conformar el grupo para la próxima temporada. Todo parece indicar que se presentarían varias salidas en el plantel.

Seguimos 🔥 ¡Ya pensamos en lo que será el 2026 🇮🇩!#VamosSantaFe pic.twitter.com/sb5wACtBqX — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 9, 2025

¿Qué jugadores saldrían de Santa Fe?

En cuanto a las bajas del cuadro cardenal, en las últimas horas han sonado tres hombres que no seguirían con el equipo para el 2026, entre ellos un defensor que normalmente es titular y dos extranjeros.

Justamente sobre este par se encuentran el defensor central uruguayo Joaquín Sosa, que solo jugó seis partidos esta temporada, y el volante argentino Marcelo Meli, que jugó en nueve ocasiones, esto según lo informado por el periodista Carlos Alemán.

Así las cosas, los cupos para los extranjeros serían liberados y podría fichar nuevas caras. El único que seguiría es Emmanuel ‘Turro’ Olivera, quien es inicialista y tiene contrato por un año más.

La otra baja sería la de Elvis Perlaza, que no seguiría en el cuadro cardenal para el siguiente semestre, esto según lo mencionado por periodista Mariano Olsen, quien afirmó que Repetto ya le notificó al defensor que no será tenido en cuenta. Ante esta noticia, el lateral tendría todo listo para firmar con Águilas Doradas.

Es válido destacar que a estas tres posibles salidas, que no han sido oficializadas por el club, se suman a las de Harold Santiago Mosquera y Edwar López.