“La inversión que hace el gobernador en Cartagena es histórica”: Dumek Turbay

La articulación institucional entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Cartagena se consolida hoy como uno de los principales motores de transformación de la capital del departamento y de todo el territorio bolivarense. El trabajo conjunto entre el gobernador Yamil Arana Padauí y el alcalde Dumek Turbay Paz ha marcado un punto de inflexión en la forma de gobernar y de invertir en la ciudad, convirtiéndose en una de las noticias de mayor relevancia a nivel nacional.

Así lo destacó el alcalde Dumek Turbay en una reciente entrevista concedida a la revista Semana, en la que reconoció la visión, el liderazgo y el compromiso del gobernador Arana Padauí con la recuperación del brillo, la competitividad y el desarrollo integral de Cartagena, a través de una inversión sin precedentes en su historia reciente.

“Hoy la Gobernación de Bolívar está haciendo una inversión superior a los 300 mil millones de pesos en Cartagena, una cifra realmente significativa. Me atrevo a decir que es la inversión histórica más grande que haya realizado un gobernador en esta ciudad”, afirmó el mandatario distrital.

Turbay Paz enfatizó que estos resultados no son producto de la casualidad, sino de una relación institucional basada en la confianza, la franqueza y la unidad, que ha permitido dejar de lado las divisiones políticas para priorizar el bienestar colectivo.

“Hemos construido una relación directa, sincera y sin aceptar consejos de división. Hoy no solo avanzamos en grandes procesos de desarrollo, sino que caminamos juntos en la defensa, el respaldo y la promoción de Cartagena como ciudad líder del Caribe colombiano”, agregó.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana Padauí agradeció las palabras del alcalde y resaltó que el respaldo decidido de la Alcaldía de Cartagena ha sido clave para ejecutar una agenda de proyectos estratégicos que impactan positivamente a la ciudad y generan beneficios que se extienden a varios municipios del departamento.

“Estamos invirtiendo más de 80 mil millones de pesos en infraestructura vial, recuperamos espacios emblemáticos como el parque de El Edén, avanzamos en la transformación integral de El Laguito, construiremos cuatro nuevos estadios y fortalecemos el turismo mediante la llegada de cruceros a Cartagena, que también dinamizarán la economía de Bolívar a través del río Magdalena”, señaló el mandatario departamental.

El gobernador subrayó que esta sinergia institucional responde a una visión compartida de desarrollo, en la que el interés colectivo está por encima de cualquier protagonismo político.

“Todo esto es posible gracias a una Alcaldía que entiende que el verdadero liderazgo no busca aplausos, sino resultados concretos para las comunidades. Cartagena y Bolívar avanzan hoy de la mano, con hechos, inversión y obras que transforman realidades”, concluyó Arana Padauí.