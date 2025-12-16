Joven turbaquero con antecedentes fue asesinado a balazos en Cartagena

En el barrio María Cano, siendo la 1:30 am, se presentó el homicidio con arma de fuego de Harol Estiben García Guzmán de 18 años, natural de Turbaco, quien falleció en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por testigos a Caracol Radio, el occiso se encontraba en vía pública, cuando llega un sujeto, desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

El hoy difunto presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijin.