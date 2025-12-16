Isabella Espinosa, revolucionar la moda desde la sostenibilidad y la innovación

Como un epicentro de la transformación de la moda quería ser reconocida una de las marcas de ropa colombiana más importante hoy en el mundo, Baobab.

La marca llega a 52 países, emplea más de 130 personas de manera directa y la cifra aumenta a 500 si se recoge el número de empleados en maquilas y centros de producción.

Esa empresa fue fundada por la abogada Isabella Espinosa, que hoy se desempeña como CEO, directora creativa y directora ejecutiva de la marca y uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio.

El nombre está inspirado en el Baobab, conocido como “el árbol de la vida”, originario de Madagascar, con una duración de hasta 3 mil años y como epicentro de agua y refugio, “queríamos desde la marca una misión de impacto sostenible que trascendiera al producto y este nombre resonaba con la misión de ser epicentro de la transformación de la moda”, cuenta Isabella en entrevista con Diana Calderón.

La sostenibilidad está en el ADN de esta marca, en un principio exploraron con materiales reciclados y sembraban un árbol por cada vestido de baño vendido, también han trabajado en la restauración de arrecifes, pero en los últimos días ha pasado por la búsqueda de un sello identitario y una misión propia, en ese sentido, se embarcaron en la meta de tener una marca cero desperdicio al 2030,

“ahí entendimos el trabajar de forma colaborativa con actores en las comunidades, invitamos emprendedores, creativos para que con nuestro desperdicio textil se transforme en la producción de un nuevo negocio; con eso hemos reciclado 4 toneladas de desperdicio y salir al aire con 70 nuevas marcas y 70 nuevos emprendedores, es crear arte con lo que antes se consideraba basura”.

Esta marca ha llegado a las pasarelas y tiendas de ciudades que son referentes de lo mejor de la moda como Nueva York, París, Londres o Milán, y en esa búsqueda de lo internacional,

Espinosa relata cómo la pandemia fue un momento para buscar nuevos mercados entendiendo que lo internacional prometía resurgir mucho más rápido que el mercado local, “salimos a conquistar mercados a través de invertir en campañas, representantes comerciales y hablarle a un mercado con una promesa de conciencia circular, que tendría más acogida que hablar solo desde el producto”.

Para Baobab, las exportaciones representan el 70% del negocio, siendo Estados Unidos su principal mercado, seguido de México, Colombia y Oriente Medio.

Para Isabella, detrás del éxito de la compañía hay tres elementos: el compromiso con la sostenibilidad y ser parte de esa historia. Segundo, la versatilidad de las prendas y tercero, una estrategia de precios con una propuesta de conciencia sobre el producto.