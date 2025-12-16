Hallan 15 cadáveres de personas reportadas como desaparecidas en Chaparral, Tolima

Tolima

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reportó algunos de los primeros hallazgos identificados en el cementerio San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, donde encontraron los cadáveres de 15 personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Según explicó Claudia Beltrán, investigadora de la UBPD en el Tolima, los hallazgos guardan relación con la masacre ocurrida en el año 2002 en la vereda La Estrella, de Planadas, desde donde habrían sido transportados los cuerpos de los desaparecidos hasta Chaparral.

“La investigación humanitaria y extrajudicial liderada por la Unidad de Búsqueda localizó 15 personas dadas por desaparecidas de La Estrella sepultadas en este camposanto, de las cuales ya se cuenta con nueve identidades orientadas. Seguimos en la búsqueda de sus familiares. Esta acción humanitaria implicó la revisión de fotografías aéreas del cementerio en distintas épocas para entender cómo eran los usos funerarios en las zonas o en el sector de la caridad”, indicó Beltrán.

De acuerdo con la investigadora, el trabajo en Chaparral requirió labores de geofísica, investigación forense y técnicas fotográficas. Asimismo, fueron necesarios los conocimientos de la comunidad, de personas buscadoras, de organizaciones en procesos de reincorporación y de quienes históricamente han trabajado en el cementerio.

La importancia del cementerio de Chaparral

El cementerio San Juan Bautista de Chaparral tiene un valor forense significativo para la búsqueda. En su interior alberga el mayor número de cuerpos no identificados en el sur del Tolima. Es por eso que varias familias se encontraron allí; aunque extrañas entre sí, las une un mismo dolor y vacío.

Entre ellas está la familia Guerrero Tovar, de la vereda La Estrella, zona rural de Planadas, que desde hace 23 años busca a uno de sus parientes. A pesar del tiempo transcurrido, Marylin Guerrero Tovar no pierde la ilusión de saber qué sucedió con su hermano.

Por eso, emprendió una ardua búsqueda que la ha llevado a explorar distintos caminos. El más reciente la condujo al cementerio de Chaparral. “Así como está mi familia, hay muchas más en La Estrella buscando a sus seres queridos, con la esperanza de que un día, muy cercano, se va a hacer realidad este sueño para todos”, expresó.

Luego añadió: “Yo era muy pequeña cuando esto ocurrió, pero sé lo que ha sufrido mi madre. Una mamá puede tener siete u ocho hijos, pero ama a todos por igual. Un hijo es un pedacito de corazón”.

Recordó que cuando tenía 13 años vio a su hermano por última vez. “Él fue al pueblo a buscarme para saludarme y era un hombre totalmente diferente al niño con el que yo había crecido. Mi mami me muestra fotos familiares y él es igualito a un tío; son como almas gemelas”, recordó.

El conflicto armado en el país ha sido intenso y el Tolima no ha estado ajeno a esta situación. El sur del departamento experimentó una agudización especialmente hacia la década del 2000, dejando huellas profundas en el territorio. De esta forma, el cementerio de Chaparral ha sido testigo mudo del horror de la guerra.