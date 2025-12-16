Bogotá

Fuertes lluvias con granizo complican la movilidad en el norte de Bogotá

Se reportan problemas de movilidad en la Avenida Caracas y en la Autopista Norte por la caída de árboles.

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

En la tarde de este martes 16 de diciembre, el clima en la capital del país complicó la movilidad de los ciudadanos.

Pasadas las 2 de la tarde comenzó a llover en el norte de la ciudad, específicamente en las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos. Sin embargo, las fuertes lluvias comenzaron a transformarse en granizo.

