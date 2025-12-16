El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esta es una toma inmisericorde”: alcalde de Buenos Aires, Cauca, por crisis de orden público

Una incursión armada e intenso ataque contra la estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, mantiene en riesgo a la población.

En entrevista con La W, el alcalde Pablo César Peña señaló que el hostigamiento, que se prolongó por más de cuatro horas, dejó un uniformado herido y afectaciones a la infraestructura pública, incluida la sede de la alcaldía y la base policial.

“Y aún no ha cesado, lo más doloroso es ver a mi población corriendo desde tempranas horas para salvaguardar sus vidas. Lo que nos está ocurriendo es demencial”, dijo el mandatario.

También señaló que se trató de una “toma inmisericorde y violenta en contra de este municipio que no merece vivir esto”.

De acuerdo con el mandatario local, durante el ataque se empleó armamento no convencional y las condiciones climáticas, sumadas al cierre de accesos terrestres, dificultaron la llegada de apoyo a los uniformados que permanecían bajo fuego en pleno casco urbano.

“Hago un llamado respetuoso para que por favor no dejen morir la gente ahí, hay que ver como logramos proteger la vida de las personas, esta es la hora que no se revive el apoyo que demanda la situación ye vitar una tragedia mayor”, puntualizó el alcalde de Buenos Aires Cauca, Pablo César Peña.

En esta zona del Cauca, operan estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.

Escuche la entrevista completa en La W:

