“Es un factor de distracción de los delincuentes”: gobernadora del Tolima sobre artefacto detonado

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que el artefacto detonado alusivo al ELN en el puente elevado que uno a Flandes con el municipio de El Espinal es un factor distractor de la delincuencia.

“Se conoció de este artefacto, no obstante Flandes es jurisdicción de la Policía de Cundinamarca, con el comandante de la Policía del Tolima actuamos rápidamente fueron se hicieron las pesquisas y lo que se encontró fue un cilindro lleno de arena que habían dejado con la bandera del ELN”, manifestó la gobernadora, Adriana Matiz.

El hallazgo de este elemento en vías del Tolima se produjo en medio del paro armado que adelanta el ELN en otras regiones del país. Sin embargo, las autoridades descartan la presencia de este grupo guerrillero en el departamento del Tolima.

“Ese es un factor de distracción que usan los delincuentes, los bandidos para desviar la atención de las autoridades hacia esos móviles que no tienen absolutamente nada”, destacó Adriana Matiz.

¿Qué dijo la Policía?

De acuerdo con el mayor José Luis Mora, comandante del Distrito Dos Alto Magdalena Cundinamarqués, el hallazgo de un elemento similar a una caneca o cilindro obligó al cierre parcial de esta vía nacional.

“Se tomó contacto con el personal profesional de antiexplosivos. Por medio del guía canino se marcó negativo para explosivos. De todas maneras, por protocolo y por recomendación del personal antiexplosivos, se realizó una detonación controlada para evitar riesgos al personal de la Policía Nacional”, explicó el mayor Mora.