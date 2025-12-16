Embajada en Nicaragua habría gastado recursos de diplomacia cultural en fiesta con Carlos Ramón González
El dinero que era para obras de teatro o presentaciones musicales para el público nicaragüense se fue en pagar la fiesta de fin de año de la embajada.
Embajada en Nicaragua habría gastado recursos de diplomacia cultural en fiesta con Carlos Ramón González
02:39
Banderas de Nicaragua y Colombia y Carlos Ramón González. Fotos: Getty Images / (Colprensa-Senado de la República).
Luego de que W Radio revelara en exclusiva el video en el que se ve a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en una fiesta en Nicaragua, este medio conoció que a comienzos de diciembre de 2025 llegó una solicitud a la Cancillería para hacer reasignación de recursos que a inicio de año se le habían entregado a la Embajada en ese país.
De esta manera, a inicios de este mes, Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, envió una solicitud para que se convirtieran los recursos asignados en recursos de una fiesta para celebrar los logros del Ministerio de Exteriores y la Embajada en el país centroamericano.
Al parecer, Muñoz nunca recibió una respuesta para la reasignación de los recursos. Sin embargo, el dinero lo gastaron, en vez de diplomacia cultural, en la fiesta de fin de año a la que asistió el prófugo Carlos Ramón González.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores le confirmaron a La W que esa solicitud para el uso de recursos destinados a la sección de cultura no se autorizó desde el nivel central.
Escuche la noticia completa aquí:
