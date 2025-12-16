El Pulso de Fútbol, 16 de diciembre de 2025
El Pulso de Fútbol está en la previa de la final de vuelta de la liga colombiana entre el Tolima y el Junior.
¿Está definido el campeón?
42:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior? Designaciones reveladas en Liga Colombiana / Colprensa
ll
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Tolima y Junior. César dijo: “Ya sabemos que Junior va ganando 3-0, pero hay un ambiente de ilusión y de emoción confiando en la remontada del Deportes Tolima. Usted le dio el 1% al Tolima de marcar 4 goles”. Sobre el tema Steven agregó: “El dueño del Tolima, César Camargo, y Lucas González, salieron haciendo la manito con los cuatro dedos, bien sea por los cuatro goles que necesitan o por el posible cuarto título del Tolima”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.
<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/H5iudC0UaRA?si=2frjQrmSi61TyTSj” title=“YouTube video player” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=“strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>