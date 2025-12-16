El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso de Fútbol, 16 de diciembre de 2025

El Pulso de Fútbol está en la previa de la final de vuelta de la liga colombiana entre el Tolima y el Junior.

¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior? Designaciones reveladas en Liga Colombiana / Colprensa

Juan Cedeño

¿Está definido el campeón?

42:51

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Tolima y Junior. César dijo: “Ya sabemos que Junior va ganando 3-0, pero hay un ambiente de ilusión y de emoción confiando en la remontada del Deportes Tolima. Usted le dio el 1% al Tolima de marcar 4 goles”. Sobre el tema Steven agregó: “El dueño del Tolima, César Camargo, y Lucas González, salieron haciendo la manito con los cuatro dedos, bien sea por los cuatro goles que necesitan o por el posible cuarto título del Tolima”.

No olvide escuchar el audio del programa.

