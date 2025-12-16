El Pulso de Fútbol, 16 de diciembre de 2025

¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior? Designaciones reveladas en Liga Colombiana / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Tolima y Junior. César dijo: “Ya sabemos que Junior va ganando 3-0, pero hay un ambiente de ilusión y de emoción confiando en la remontada del Deportes Tolima. Usted le dio el 1% al Tolima de marcar 4 goles”. Sobre el tema Steven agregó: “El dueño del Tolima, César Camargo, y Lucas González, salieron haciendo la manito con los cuatro dedos, bien sea por los cuatro goles que necesitan o por el posible cuarto título del Tolima”.

