Dos personas fallecieron en accidente minero en zona rural de Boavita

Alcalde de Boavita hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad minera en esta temporada decembrina

Un trágico accidente minero se registró en la madrugada de este martes en zona rural del municipio de Boavita, Boyacá, dejando como saldo dos personas fallecidas tras una explosión al interior de una mina.

Según informó el alcalde de Boavita, Alberto Sandoval Valcárcel, el hecho ocurrió hacia las 5:00 de la mañana en una mina ubicada en la vereda La Chacal, donde se presentó una explosión provocada por la acumulación de gas metano.

“El accidente se produjo por acumulación de gases, lo que generó una explosión al interior del socavón y lamentablemente causó la muerte de dos trabajadores”, explicó el mandatario local.

El alcalde confirmó que una de las víctimas era oriunda del municipio de Socha, mientras que la otra provenía de Ibagué, Tolima. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Sandoval Valcárcel hizo un llamado urgente a los mineros y a los responsables de las explotaciones para reforzar las medidas de seguridad, especialmente en esta temporada decembrina. “Entendemos la necesidad económica, pero lo primero es la vida. No se debe ingresar a una mina sin las mediciones adecuadas de gases ni sin autorización técnica”, señaló.

Finalmente, el mandatario insistió en la importancia de la ventilación, la supervisión técnica y la responsabilidad compartida entre empresarios y trabajadores, con el fin de evitar que se repitan tragedias que enlutan a familias y comunidades mineras en la región.