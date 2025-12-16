Detonan elemento alusivo al ELN en la vía Flandes – El Espinal, en el Tolima

Tolima

Hacia las 9:50 de la noche del lunes 15 de diciembre apareció un presunto elemento explosivo alusivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el puente elevado, ubicado en la vía que conduce de Flandes a El Espinal, en el centro del Tolima.

De acuerdo con el mayor José Luis Mora, comandante del Distrito Dos Alto Magdalena Cundinamarqués, el hallazgo de un elemento similar a una caneca o cilindro obligó al cierre parcial de esta vía nacional.

“Se tomó contacto con el personal profesional de antiexplosivos. Por medio del guía canino se marcó negativo para explosivos. De todas maneras, por protocolo y por recomendación del personal antiexplosivos, se realizó una detonación controlada para evitar riesgos al personal de la Policía Nacional”, explicó el mayor Mora.

El hallazgo en vías del Tolima se produjo en medio del paro armado que adelanta el ELN en otras regiones del país. Sin embargo, el oficial descartó la presencia de este grupo guerrillero en el departamento del Tolima.

“En esta zona este grupo al margen de la ley no delinque y no se tiene información de su presencia. Estas son actividades propagandísticas para generar cierto temor y afectar el normal desarrollo de las actividades en nuestros municipios”, señaló Mora.

Tras la detonación del elemento, la movilidad retornó a sus condiciones habituales en la vía que conduce hacia el centro del Tolima y la capital, Ibagué.