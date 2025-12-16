Defensoría del Pueblo refuerza presencia territorial ante paros armados anunciados por ELN

Boyacá

Ante los paros armados anunciados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por el Frente Primero “Carolina Ramírez” de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, la defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció el fortalecimiento inmediato de la presencia territorial de la entidad en varias regiones del país.

Según informó la Defensoría del Pueblo, sus equipos regionales ya se encuentran desplegados en terreno verificando los hechos, acompañando a las comunidades y a la población civil, y articulando acciones de prevención y protección junto con autoridades locales y nacionales.

El seguimiento realizado por la entidad evidencia riesgos de confinamiento, intimidaciones, restricciones a la movilidad, amenazas y graves afectaciones al transporte público y privado, así como a la actividad económica, especialmente en zonas rurales, corredores estratégicos y vías principales.

Las alteraciones se han registrado en departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, además del Pacífico colombiano y el Bajo Cauca antioqueño.

La defensora del Pueblo recordó que este tipo de acciones armadas alejan a los grupos ilegales de cualquier posibilidad de paz y aumentan el rechazo de la población, por lo que hizo un llamado directo y enfático al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco para que levanten de manera inmediata e incondicional el paro armado.

Asimismo, Iris Marín exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a reforzar las medidas de prevención y protección en las zonas más expuestas, priorizando en todo momento la seguridad de la población civil.

La Defensoría del Pueblo reiteró que continuará trabajando del lado de las comunidades y de las autoridades para proteger los derechos y la vida de todos los colombianos.