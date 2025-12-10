Garantías jurídicas y reactivación de exploraciones, claves para evitar apagones según congresistas

Andres Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático; Gabriel De las Casas, director de "La Luciérnaga" y Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. | Foto: Caracol Radio

En una nueva entrega de Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, los representantes a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático; y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso; y el candidato a esa misma corporación, Daniel Briceño, conversaron sobre los retos que tiene la Nación de cara a evitar fallas en el suministro de energía en los próximos años y oportunidades que existen y de convertirse en un proveedor latinoamericano del servicio.

El debate comenzó presentando la visión de los participantes sobre el estado actual la matriz. Para ellos, hay un riesgo latente de “apagones” por falta de estabilidad legal y restricciones en las exploraciones de fuentes tradicionales.

Forero, por ejemplo, manifestó que el Gobierno actual no ha sido responsable en la toma de decisiones asociadas al sector. En su concepto, “es muy preocupante la alerta de racionamiento que hay para 2026 y 2027”. Apreciación que fue apoyada por Pedraza, quien considera que “es inaudito que estemos importando gas a precios internacionales cuando tenemos muchos recursos por explotar”.

En ese sentido, Briceño afirmó que “hay tres causas que explican el déficit proyectado para el próximo año de -3,27% de energía en firme: tenemos un problema burocrático que genera incertidumbre en los empresarios; por otro lado, el trámite de consultas previas es demorado, engorroso y genera malestar social. Por último, las políticas públicas actuales generan un retroceso en la transición energética ya que no es ordenada y no hay un proceso adecuado de transmisión entre tecnologías que la lleve a puerto con éxito”.

¿Cómo prevenir un apagón?

En materia de soluciones Forero indicó que es necesario avanzar en proyectos de fracking: “los estudios están, la factibilidad también, debemos hacerlo, pero con cuidado de la naturaleza”. Pedraza respaldo la propuesta advirtiendo que “hay que abrir la posibilidad de explotación de yacimientos no convencionales, pero respetando a las comunidades. No podemos pasar por encima de ellas”.

En complemento, Briceño señaló que, en caso de ser elegido al Congreso, trabajaría por “sacar adelante” iniciativas que incursionen en la fusión de todo tipo de fuentes. Sin embargo, explicó que para que eso pueda prosperar es fundamental contar con entidades al servicio del Estado, tales como Ecopetrol; e insto a los altos dirigentes a no politizar dicha empresa, pues considera que allí “se están tomando decisiones desde la ideología política y no desde la experiencia técnica”, lo que limita su capacidad de ejecución.

Todas estas acciones, coincidieron los asistentes, impulsarían el liderazgo de Colombia en América Latina como un gran proveedor de energía y no como una república ad portas de vivir, nuevamente, cortes en el suministro.

Con todo, los panelistas resaltaron la importancia de que la ciudadanía se comprometa en planes de acción que eliminen las conexiones fraudulentas y mejoren las conductas de pago, vitales para el sostenimiento del esquema. También, invitaron al gremio de empresarios a invertir en el país, para, entre todos, asegurar un mejor futuro para los colombianos. “Tener electricidad es un derecho”, concluyo Jennifer Pedraza.