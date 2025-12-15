“Tenemos un sector eléctrico que opera a premios por los retrasos en generación”: Manuel Maiguashca

En el marco del evento Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, Maiguashca explicó que varios proyectos clave de generación se han demorado o no han logrado ponerse en operación, lo que pone presión sobre el sistema. Aunque las lluvias recientes han permitido un respiro gracias al buen nivel de los embalses, el experto advirtió que un verano fuerte podría llevar al país a una situación crítica si no se acelera la entrada de nuevas tecnologías.

Paralelamente, señaló que en Colombia se ha dejado de lado el uso de combustibles como el carbón, pese a su disponibilidad y competitividad, lo que ha contribuido a los problemas actuales. Por ello, insistió en impulsar todos los proyectos avanzados, incluidos los solares, acompañar la línea hacia la Guajira, reactivar la exploración de fósiles y fortalecer la institucionalidad para asegurar una oferta capaz de responder a la demanda creciente.

Acá la entrevista completa: